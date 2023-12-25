رياضة|إنجلترا

الإنجليزي بيلينغهام نجم ريال مدريد أغلى لاعب في العالم

جود بيلينغهام انضم إلى ريال مدريد في يونيو/حزيران مقابل 130 مليون يورو (غيتي)
25/12/2023

تضاعفت قيمة نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بين 2019 و2023، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم مزاحما كلا من لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

 

وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

وكان هالاند ومبابي يتربعان على عرش الأغلى بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.

وارتفعت قيمة لاعب وسط النادي الملكي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

وقفزت قيمة بيلينغهام السوقية من 11 مليون يورو في ديسمبر/كانون الثاني 2019 إلى 180 مليون يورو في نفس الشهر من العام الجاري 2023.

وكانت قيمة بيلينغهام، 11 مليون يورو عندما كان لاعبا في برمنغهام ثم ارتفعت إلى 30 مليونا في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني.

وفي يونيو/حزيران، أعلن ريال مدريد عن ضم جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية حينها إن النادي الملكي ضم بيلينغهام مقابل 113 مليون جنيه إسترليني (130 مليون يورو).

وانضم اللاعب إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 29 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.

وقدم بيلينغهام مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي مع "الملكي" حيث تصدر قائمة هدافي الليغا.

وسجل بيلينغهام 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة، بينها 13 هدفا وتمريرتان حاسمتان في 16 مباراة بالدوري الإسباني، و4 أهداف و3 تمريرات حاسمة بدوري أبطال أوروبا.

المصدر : مواقع إلكترونية