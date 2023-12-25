بيلينغهام نجم ريال مدريد يتربع على عرش الأغلى في العالم

تضاعفت قيمة نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بين 2019 و2023، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم مزاحما كلا من لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

1st Jude Bellingham 😍

2nd Kylian Mbappe

3rd Erling Haaland The most valuable players right now pic.twitter.com/kXHoVNFse6 — Hey Jude!! (@gyimiii__nie) December 22, 2023

وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

Most Valuable Players in La Liga: 🥇𝐁𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦 €180M

🥈 Vini Jr €150M

🥉 Rodrygo €100M

4️⃣ Valverde €100M

5️⃣ Gavi €90M

6️⃣ Pedri €90M

7️⃣ Camavinga €90M

8️⃣ Tchouaméni €90M

9️⃣ De Jong €80M

🔟 Araujo €70M Real Madrid dominance 👑 @Transfermarkt pic.twitter.com/b9tOxiHpYE — Bellingham Time (@BellinghamTime) December 24, 2023

وكان هالاند ومبابي يتربعان على عرش الأغلى بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.

وارتفعت قيمة لاعب وسط النادي الملكي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

Jude Bellingham just surpassed Erling Haaland, Kylian Mbappé and Vinicius jr and is now the most valuable player in the world (€180M) ✨✨ pic.twitter.com/ixG1CK120e — 𝐌𝐚𝐲⁷ (@clkbae) December 22, 2023

وقفزت قيمة بيلينغهام السوقية من 11 مليون يورو في ديسمبر/كانون الثاني 2019 إلى 180 مليون يورو في نفس الشهر من العام الجاري 2023.

وكانت قيمة بيلينغهام، 11 مليون يورو عندما كان لاعبا في برمنغهام ثم ارتفعت إلى 30 مليونا في 2020 بعد التوقيع لبروسيا دورتموند الألماني.

وفي يونيو/حزيران، أعلن ريال مدريد عن ضم جود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند الألماني وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية حينها إن النادي الملكي ضم بيلينغهام مقابل 113 مليون جنيه إسترليني (130 مليون يورو).

وانضم اللاعب إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 29 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.

وقدم بيلينغهام مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي مع "الملكي" حيث تصدر قائمة هدافي الليغا.

وسجل بيلينغهام 17 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 21 مباراة، بينها 13 هدفا وتمريرتان حاسمتان في 16 مباراة بالدوري الإسباني، و4 أهداف و3 تمريرات حاسمة بدوري أبطال أوروبا.