بيلينغهام نجم ريال مدريد يتربع على عرش الأغلى في العالم

تضاعفت قيمة نجم ريال مدريد جود بيلينغهام بين 2019 و2023، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم مزاحما كلا من لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، وهداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

The most valuable players right now pic.twitter.com/kXHoVNFse6

وكشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، والمتخصص في القيم السوقية للاعبين، في أحدث تقرير له عن وصول بيلينغهام إلى صدارة قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ180 مليون يورو، متساويا مع هالاند ومبابي.

وكان هالاند ومبابي يتربعان على عرش الأغلى بقيمة سوقية بلغت 180 مليون يورو لكل منهما.

وارتفعت قيمة لاعب وسط النادي الملكي بنحو 30 مليون يورو عن آخر تقييمات لموقع "ترانسفر ماركت"، والتي كانت تضعه ثالثا خلف الثنائي، بمبلغ يقدر بـ150 مليون يورو.

Jude Bellingham just surpassed Erling Haaland, Kylian Mbappé and Vinicius jr and is now the most valuable player in the world (€180M) ✨✨ pic.twitter.com/ixG1CK120e

— 𝐌𝐚𝐲⁷ (@clkbae) December 22, 2023