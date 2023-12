منتخب تايلند في أمم آسيا 2023.. استعادة ذكريات نسخة 1972

يدخل منتخب تايلند لكرة القدم، بطولة أمم آسيا 2023، التي تحتضنها قطر، بهدف استعادة ذكريات حصوله على المركز الثالث في البطولة التي استضافها على أرضه عام 1972.

وتستضيف قطر الدورة الـ18 من أمم آسيا المقررة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى العاشر من فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب منتخب "أفيال الحرب" في المجموعة السادسة إلى جانب السعودية وعمان وقرغيزستان.

واحتل الفريق المركز الـ63 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ديسمبر/كانون الأول 2023، أما أفضل مركز احتله سابقا فكان الـ43 في سبتمبر/أيلول 1998.

تأسس الاتحاد التايلندي لكرة القدم 1916، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1925، ثم انضم إلى الاتحاد الآسيوي عام 1954، وعام 1984 انضم إلى اتحاد آسيان.

ويوم 20 أغسطس/آب 1948، لعب الفريق مباراته الدولية الأولى أمام الصين وانهزم بنتيجة 1-6.

رفع المنتخب التايلندي لقب بطولة منطقة آسيان 7 مرات في تاريخه، كان آخرها العام الماضي بعد الفوز على إندونيسيا 6-2 في مجموع مباراتين (فاز ذهابا 4-صفر، وتعادل 2-2 إيابا).

يشارك فريق "أفيال الحرب" في بطولة أمم آسيا للمرة الثامنة في تاريخه، ويعد حصوله على المركز الثالث في النسخة الخامسة عام 1972 أفضل إنجاز قاري له.

يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عين ماساتادا إيشي مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرازيلي ألكسندر بولكينغ. وأصبح إيشي (56 عاما) ثاني مدرب ياباني لتايلند، بعد أكيرا نيشينو، الذي أشرف على تدريب المنتخب لمدة عامين بدءا من يوليو/تموز 2019.

Congratulations to Masatada Ishii! First Japanese 🇯🇵 coach to win the Thai League 🇹🇭 🏆 pic.twitter.com/dg7prbKnpt

— Thai League Central (@TL_Central) April 10, 2022