منتخب تايلند في أمم آسيا 2023.. استعادة ذكريات نسخة 1972

يدخل منتخب تايلند لكرة القدم، بطولة أمم آسيا 2023، التي تحتضنها قطر، بهدف استعادة ذكريات حصوله على المركز الثالث في البطولة التي استضافها على أرضه عام 1972.

وتستضيف قطر الدورة الـ18 من أمم آسيا المقررة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى العاشر من فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب منتخب "أفيال الحرب" في المجموعة السادسة إلى جانب السعودية وعمان وقرغيزستان.

واحتل الفريق المركز الـ63 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ديسمبر/كانون الأول 2023، أما أفضل مركز احتله سابقا فكان الـ43 في سبتمبر/أيلول 1998.

التأسيس

تأسس الاتحاد التايلندي لكرة القدم 1916، وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1925، ثم انضم إلى الاتحاد الآسيوي عام 1954، وعام 1984 انضم إلى اتحاد آسيان.

ويوم 20 أغسطس/آب 1948، لعب الفريق مباراته الدولية الأولى أمام الصين وانهزم بنتيجة 1-6.

رفع المنتخب التايلندي لقب بطولة منطقة آسيان 7 مرات في تاريخه، كان آخرها العام الماضي بعد الفوز على إندونيسيا 6-2 في مجموع مباراتين (فاز ذهابا 4-صفر، وتعادل 2-2 إيابا).

كأس آسيا

يشارك فريق "أفيال الحرب" في بطولة أمم آسيا للمرة الثامنة في تاريخه، ويعد حصوله على المركز الثالث في النسخة الخامسة عام 1972 أفضل إنجاز قاري له.

نسخة 1972 في تايلند: انهزم في نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وحصل على المركز الثالث بفوزه على كمبوديا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

انهزم في نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وحصل على المركز الثالث بفوزه على كمبوديا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. نسخة 1992 في اليابان: خرج من الدور الأول، تعادل مع قطر والصين وخسر من السعودية.

خرج من الدور الأول، تعادل مع قطر والصين وخسر من السعودية. نسخة 1996 في الإمارات: خرج من الدور الأول، بعد خسارة من السعودية وإيران والعراق.

خرج من الدور الأول، بعد خسارة من السعودية وإيران والعراق. نسخة 2000 في لبنان: خرج من الدور الأول، بعد خسارة أمام العراق وتعادل مع إيران ولبنان.

خرج من الدور الأول، بعد خسارة أمام العراق وتعادل مع إيران ولبنان. نسخة 2007 في فيتنام وتايلند وإندونيسيا وماليزيا: خرج من الدور الأول بعدما تعادل مع العراق وفاز على عمان وخسر من أستراليا.

خرج من الدور الأول بعدما تعادل مع العراق وفاز على عمان وخسر من أستراليا. نسخة 2019 في الإمارات: خرج من دور الـ16 بعد خسارته أمام الصين 1-2.

أبرز اللاعبين الحاليين

تيراسيل دانغدا قائد المنتخب ولاعب باثوم يونايتد (127 مباراة دولية، 64 هدفا).

إيكانيت بانيا لاعب أوراوا رد دايموندز (19 مباراة دولية، هدف وحيد).

تشاناثيب سونغكراسين لاعب باثوم يونايتد (63 مباراة دولية، 12 هدفا).

مدرب المنتخب التايلندي

يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عين ماساتادا إيشي مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرازيلي ألكسندر بولكينغ. وأصبح إيشي (56 عاما) ثاني مدرب ياباني لتايلند، بعد أكيرا نيشينو، الذي أشرف على تدريب المنتخب لمدة عامين بدءا من يوليو/تموز 2019.

Congratulations to Masatada Ishii! First Japanese 🇯🇵 coach to win the Thai League 🇹🇭 🏆 pic.twitter.com/dg7prbKnpt — Thai League Central (@TL_Central) April 10, 2022

مباريات تايلند في المجموعة السادسة بأمم آسيا 2023

16 يناير/كانون الثاني:

تايلند x قرغيزستان (ملعب عبد الله بن خليفة).

21 يناير/كانون الثاني:

تايلند x عمان (ملعب عبد الله بن خليفة).

25 يناير/كانون الثاني: