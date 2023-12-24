مباريات أمم أفريقيا 2023 ستبث في 150 دولة حول العالم

سيكون عشاق كرة القدم في 150 دولة عبر العالم على موعد مع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط القادمين.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينغو أومبا، إن "اهتمام أوروبا بكأس أمم أفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات (كان 2023) 150 بلدا".

Veron Mosengo-Omba, SG de la CAF : « Plus de 150 pays vont diffuser la CAN 2023 » https://t.co/7L87rC9Hzm — fibladi Algérie (@fibladifr) December 21, 2023

وأعرب الأمين العام للـ"كاف"، عن دهشته من ارتفاع عدد طلبات الاعتماد من طرف وسائل الإعلام الأفريقية والعالمية لتغطية لقاءات النسخة الـ34 من البطولة القارية، كاشفا أنه "لم أر -من قبل- مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية المنافسة، استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب فقط".

#Football : La CAF reçoit plus de 5.000 demandes d'accréditations pour la #CAN 2023. Selon la CAF, ces demandes sont 90% plus élevées que celles reçues en 2021 pour la CAN au Cameroun et plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir ce grand événement africain pic.twitter.com/Qaax5c6oHg — AFRICA24 SPORT (@Africa24Sport) December 19, 2023

وأشار أومبا إلى أنه "منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت (كاف) مجموعة من الخبراء إلى أبيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتأكد أن الأمور تسير كما ينبغي".

وستجرى منافسات أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.

ووزعت المنتخبات المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي.

The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮 will begin on January 13 and conclude on February 11 of next year. The event was supposed to take place in June-July but was postponed until 2024. pic.twitter.com/iJqOKKx42f — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 31, 2023

والمجموعات الست هي:

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخب ساحل العاج وغينيا بيساو، السبت 13 يناير/كانون الثاني القادم، بملعب "الحسن واتارا".