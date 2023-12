مباريات أمم أفريقيا 2023 ستبث في 150 دولة حول العالم

سيكون عشاق كرة القدم في 150 دولة عبر العالم على موعد مع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها ساحل العاج بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط القادمين.

وقال الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فيرون موسينغو أومبا، إن "اهتمام أوروبا بكأس أمم أفريقيا بات كبيرا، كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل. والاهتمام تجاوز القارة الأوروبية، حيث فاق عدد البلدان التي ستبث مباريات (كان 2023) 150 بلدا".

وأعرب الأمين العام للـ"كاف"، عن دهشته من ارتفاع عدد طلبات الاعتماد من طرف وسائل الإعلام الأفريقية والعالمية لتغطية لقاءات النسخة الـ34 من البطولة القارية، كاشفا أنه "لم أر -من قبل- مثل هذا العدد الكبير من طلبات الاعتماد لتغطية المنافسة، استقبلنا 5200 طلب وهو عدد كبير مقارنة مع دورة الكاميرون عندما تلقينا 2900 طلب فقط".

Selon la CAF, ces demandes sont 90% plus élevées que celles reçues en 2021 pour la CAN au Cameroun et plus de 70 nationalités se sont portées candidates pour couvrir ce grand événement africain pic.twitter.com/Qaax5c6oHg

وأشار أومبا إلى أنه "منذ 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت (كاف) مجموعة من الخبراء إلى أبيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الإيواء، وتأكد أن الأمور تسير كما ينبغي".

وستجرى منافسات أمم أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا، بعد نسختي 2019 في مصر و2021 في الكاميرون.

ووزعت المنتخبات المتأهلة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى دور ثمن النهائي.

The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮 will begin on January 13 and conclude on February 11 of next year.

The event was supposed to take place in June-July but was postponed until 2024. pic.twitter.com/iJqOKKx42f

— Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 31, 2023