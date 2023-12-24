كواليس فشل صفقة انتقال بيلينغهام إلى مانشستر يونايتد عام 2020

سلط برايان روبسون (أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي في الثمانينيات) الضوء على سبب إخفاق محاولات مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام قبل مغادرته إلى ألمانيا في سن 17 عاما.

ولا يزال روبسون يشعر بمرارة كبرى لعدم التعاقد مع الدولي الإنجليزي، وذلك حسب صحيفة "أثليتيك" البريطانية.

ويقول روبسون إن بيلينغهام "لديه كل شيء: الروح الرياضية واللياقة البدنية والرؤية والمهارة.. لا أستطيع أن أخبرك بمدى خيبة الأمل التي شعرت بها عندما لم يوقع للمانيو".

وتابع "عندما ذهبت لرؤيته في برمنغهام، كنت أعلم أنه سيكون لاعبا كبيرا. التقيت به ووالديه، مارك ودينيس، بحضور السير أليكس فيرغسون (المدرب السابق لليونايتد) والنجمين السابقين، الفرنسي إريك كانتونا والنرويجي أولي غونار سولشاير. فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إقناعه بالقدوم، لكنه في النهاية اختار بوروسيا دورتموند".

وعام 2020، طلب سولشاير (مدرب يونايتد في ذلك الوقت) التوقيع مع بيلينغهام، الذي رغم صغر سنه في ذلك الوقت (16 عاما) فإنه كان بدأ بالفعل في صنع اسم لنفسه في نادي برمنغهام سيتي.

Drop it already. Jude Bellingham rejected you. That’s it. Everything about Jude Bellingham transmits professionalism and personal drive. If he was not a footballer, he’d be at a top university, ready to go and make an impact in business Manchester United transmit the opposite https://t.co/QOLoBf3fNY — Travis | El Quisling 🇪🇺🇯🇲 (@QuislingT) December 22, 2023

وبعد تحضير عرض تفصيلي لإقناع بيلينغهام، رتب المدرب النرويجي ومجلس إدارة النادي زيارة لبيلينغهام وعائلته إلى مركز "كارينغتون" التدريبي الخاص باليونايتد، للتعرف بشكل مباشر على نية اللاعب والالتقاء بموكله والوفد المرافق له.

وحرصا على نجاح الصفقة، طرح اسم السير فيرغسون للتحدث مع اللاعب، لكن جون مورتو مدير الكرة وقتها في مانشستر يونايتد رفض لقاء فيرغسون مع بيلينغهام، لأنه كان يهدف لتأمين الصفقة ونسبها لنفسه.

وبعد أيام فقط، علم المدرب الأسطوري لمانشستر بفشل الصفقة، فغضب كثيرا وطالب بتفسير خلال مواجهة كلامية مع مورتو الذي نفى المزاعم بأنه تجنب تحديد موعد لمحادثة بين فيرغسون وبيلينغهام، وأرجع الأمر إلى سوء فهم.

Sir Alex Ferguson 'raged at John Murtough after he wasn't able to chat to Jude Bellingham' when the 16-year-old prodigy toured Manchester United's training facilities in 2020 😡https://t.co/9RKqA83CcL — Mail Sport (@MailSport) December 22, 2023

يذكر أن بيلينغهام انتقل من برمنغهام سيتي عام 2020 إلى بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 30 مليون يورو، وعام 2023 انضم اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو.

ويقدم المهاجم (20 عاما) الحائز على جائزة الفتى الذهبي لعام 2023 موسما استثنائيا مع الملكي، إذ سجل 15 هدفا في 16 مباراة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وفي أول 15 مباراة خاضها مع الريال، سجل بيلنيغهام 14 هدفا ليتفوق على النجمين البرتغالي رونالدو (13 هدافا) والفرنسي زين الدين زيدان (12 هدفا) وبنفس عدد المباريات.