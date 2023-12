كواليس فشل صفقة انتقال بيلينغهام إلى مانشستر يونايتد عام 2020

سلط برايان روبسون (أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي في الثمانينيات) الضوء على سبب إخفاق محاولات مانشستر يونايتد التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينغهام قبل مغادرته إلى ألمانيا في سن 17 عاما.

ولا يزال روبسون يشعر بمرارة كبرى لعدم التعاقد مع الدولي الإنجليزي، وذلك حسب صحيفة "أثليتيك" البريطانية.

ويقول روبسون إن بيلينغهام "لديه كل شيء: الروح الرياضية واللياقة البدنية والرؤية والمهارة.. لا أستطيع أن أخبرك بمدى خيبة الأمل التي شعرت بها عندما لم يوقع للمانيو".

وتابع "عندما ذهبت لرؤيته في برمنغهام، كنت أعلم أنه سيكون لاعبا كبيرا. التقيت به ووالديه، مارك ودينيس، بحضور السير أليكس فيرغسون (المدرب السابق لليونايتد) والنجمين السابقين، الفرنسي إريك كانتونا والنرويجي أولي غونار سولشاير. فعلنا كل ما في وسعنا من أجل إقناعه بالقدوم، لكنه في النهاية اختار بوروسيا دورتموند".

وعام 2020، طلب سولشاير (مدرب يونايتد في ذلك الوقت) التوقيع مع بيلينغهام، الذي رغم صغر سنه في ذلك الوقت (16 عاما) فإنه كان بدأ بالفعل في صنع اسم لنفسه في نادي برمنغهام سيتي.

