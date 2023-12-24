سيطرة أوروبية وغياب التنافسية والموارد المالية.. أسباب تغيير نظام مونديال الأندية

رفع مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، كأساً خامسة عام 2023 الاستثنائية للـ"سيتيزنز" بعد تتويجه بلقب مونديال الأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه يوم الجمعة بالسعودية، لتواصل الأندية الأوروبية هيمنتها على بطولة أصبحت تفتقد للمنافسة.

ومنذ تغلّب كورينثيانز البرازيلي على تشلسي الإنجليزي بهدف نظيف عام 2012، توّج الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بلقب مونديال الأندية. وكان فوز السيتي على فلوميننسي البرازيلي برباعية نظيفة، الـ22 توالياً للأندية الأوروبية في المسابقة.

وغياب المنافسة هو أحد أسباب تغيير شكل البطولة انطلاقاً من عام 2025.

كشف إنفانتينو عن مصادقــة مجلس فيفا علــى إقامــــة نسخـة 2025 مـن مونديال الأنديـــة بمشاركـــة 32 نادياً وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها.#كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/SIx6ep7fMo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2022

ويُشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على نظيره الأوروبي (ويفا) السعي للاستفادة التجارية من أندية النخبة الأوروبية التي ستتواجه في الأدوار الإقصائية.

وسيزيد حضور 12 نادياً أوروبياً من المنافسة، لكنّ هناك مخاطرةً بأن تتحوّل بطولة مصمّمة لتتويج أفضل نادٍ في العالم، إلى نسخة مصغّرة من دوري أبطال أوروبا كل 4 أعوام.

وقد قوبلت فكرة إضافة مباريات في جدول مزدحم أساساً برفضٍ من اتحاد اللاعبين المحترفين (فيفبرو).

🚨 عاجل:

الفيفا يحدد آلية تأهل الأندية الآسيوية والأفريقية لكأس العالم للأندية 2025 🏆 • أبطال دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا فترة 2021-2024 يتأهلون بشكل مباشر إلى مونديال الأندية. pic.twitter.com/tpx9ebrYoa — عز — البديل (@1Mmnb) March 14, 2023

وستعني مسابقة كأس العالم للأندية -التي ستُلعب بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز- أن نهاية الموسم في الدوريات ستأتي قبل أقل من شهرٍ واحدٍ على بداية موسمٍ جديد.

ويصرّ فيفا في المقابل على توزيع الموارد الماليّة إلى الأندية الكبيرة في قاراتٍ أخرى، لتجنّب التدفّق المستمر لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى أوروبا.

ويقول الفرنسي أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم بالفيفا "سيكون التأثير الإيجابي (للتعديل الجديد) على الأندية ضخما، لأنه سيزيد من الموارد للأندية حول العالم للتطوّر والمنافسة".

وأضاف "نحن محظوظون في أوروبا، لكن من المهم أن نجعل كرة القدم عالميّة حقاً، وهذا (التعديل) يجعل فرصة لأندية أخرى للتقدّم. هذا هو الهدف الحقيقي".

عاجل🏆 الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم للأنديه رسميا بالنظام الجديد 2025

الفيفا يقرر تأهل أبطال دوري أبطال أفريقيا واسيا فترة 2021-2024 بشكل مباشر إلى مونديال الأندية 2025 🏆. وبذلك يضمن الاهلي والهلال المشاركة في البطولة بشكل رسمي لعام 2025 pic.twitter.com/EJgQwjPBhk — just kenani (@Kenani2030) March 14, 2023

تطور الكرة السعودية

وجذب الدوري السعودي النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو المتوّج بلقب أفضل لاعبٍ في العالم 5 مرات، والفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، إلى جانب أسماء لامعة أخرى في الموجة الأولى من التعاقدات.

وصحيح أن نادي الاتحاد -الذي يلعب له بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو- خسر أمام الأهلي المصري 1-3 بالدور الثاني (ربع النهائي) لكن مع مشروع تحويل السعودية التي ستحتضن كأس العالم 2034 إلى قوّة في عالم كرة القدم، ومن الممكن أن تُشكّل أنديتها تهديداً كبيراً في المنافسة عام 2025.

ولم تكن المدرجات ممتلئة في أول استضافة للسعودية لكأس العالم للأندية، رغم الدعم الجماهيري القويّ من جمهوري فلوميننسي والأهلي.

كما أعرب الإسباني بيب غوارديولا (مدرب السيتي) والبرازيلي فرناندو دينيز (مدرب فلوميننسي) عن إحباطهما من حالة أرضيّة الملاعب التي استضافت البطولة.

وسُرعان ما أصبحت المملكة وجهة لاستضافة الأحداث الرياضية الكُبرى، مثل بطولة العالم للفورمولا واحد وبطولات الملاكمة، والتنس والغولف.

ومن الممكن أن تستضيف السعودية مونديال الأندية عام 2029 أو 2033 استعداداً للحدث الرئيسي لاستضافة كأس العالم 2034، مادامت تسعى إلى استغلال ثرواتها في كرة القدم.

وسيتغير شكل البطولة المعتمد حاليا على مشاركة 7 فرق تلعب بنظام خروج المغلوب على مدى أسبوع، لتصبح بمشاركة 32 ناديا تتوزّع على 8 مجموعات على مدار شهر بالولايات المتحدة.

وقد صادق مجلس "فيفا" على النهج المُتَّبع في توزيع المقاعد، حيث اتخذ القرار بناءً على مجموعة من المقاييس والمعايير الموضوعية التي خلُصت إلى تحديد عدد المشاركين من كل اتحاد قاري.

وأوضح مجلس الاتحاد الدولي أنّ الفرق قسمت إلى 8 مجموعات كل منها مكونة من 4 فرق، على أن يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة.

وبداية من دور الـ 16، تُقام مباراة واحدة، والفائز يتأهل للدور القادم، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.