تين هاغ: مانشستر يونايتد يقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه المصابون

قال الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه قادر على منافسة الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن فريق "الشياطين الحمر" سيقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه الأساسيون من الإصابة.

وفشل يونايتد، صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب البريميرليغ، في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأخيرة للمرة الأولى منذ عام 1992. إذ خسر أمام بورنموث وبايرن ميونخ وتعادل من دون أهداف مع ليفربول وانهزم -أمس السبت- أمام وست هام.

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عطلة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حلّ في المركز الأخير في جدول الترتيب.

Had Ten Hag got a fully fit squad this season. He would’ve most definitely won the league. pic.twitter.com/EweWu05IzJ — ' (@TheShowtimeReds) December 20, 2023

واضطر تين هاغ إلى مواجهة سلسلة من الإصابات، إذ يغيب عن التشكيلة كل من كاسيميرو وليساندرو مارتينيز وماسون ماونت وتيريل مالاسيا وفيكتور ليندلوف وأماد ديالو وهاري كين.

تعرف على تشخيص إصابة ليندلوف ومدة غيابه المتوقعة ⬇️#يونايتد || @PLinArabic — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 22, 2023

ضغوط

وستزيد الهزيمة الثامنة ليونايتد في الدوري من الضغط على المدرب الهولندي الذي تعرض للسخرية من جماهير وست هام قبل صافرة النهاية.

وقال تين هاغ إن فريقه كان "يسيطر على المباراة" قبل أن تهتز شباكه.

🎙️ تن هاج يقوم بتقييم أداء الفريق أمام وست هام #وست_هام_يونايتد || #يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 23, 2023

وأبلغ تين هاغ الصحفيين "لم نمنح وست هام يونايتد الفرصة لفعل أي شيء وخلقنا 3 فرص جيدة ولم نستغلها".

ودعا المدرب لاعبيه إلى "تحمل المسؤولية"، لكنه أبدى ثقته في قدرتهم على تحويل حظوظ يونايتد والعودة لتسجيل الأهداف مرة أخرى، قائلا: "لدينا لاعبون يمكنهم فعل ذلك (تسجيل الأهداف) لقد أثبتوا ذلك في فترات سابقة".

وأضاف "علينا إدراك حقيقة أننا لم نفعل ذلك كفريق، علينا تحمل المسؤولية، كرة القدم ليست فقط الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف".

وتابع "لدينا مشاكل وعانينا كثيرا من الإصابات وأمورا أخرى، لكن اللاعبين الموجودين على أرض الملعب جيدون بشكل كاف للفوز بالمباراة".

تن هاج قبل المباراة: "لدينا 4 مدافعين مصابين وهذه هي فرصة كامبوالا وبينيت لإثبات أنفسهم مثلما أثبتوا أنفسهم في التدريبات ومباريات تحت 21 عامًا، لذا فهي فرصة كبيرة لهم ولابد من استغلالها". 🗣️#يونايتد || #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/jySOYL78ER — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 23, 2023

وأوضح تين هاغ بالقول "إنهم قادرون على ذلك أعلم أن ماركوس راشفورد يمكنه التسجيل، راسموس هويلوند يمكنه التسجيل، أليخاندرو غارناتشو يمكنه التسجيل، برونو فيرنانديز يمكنه التسجيل، سكوت ماكتوميناي يمكنه التسجيل".

وجاء الموسم الأول لتين هاغ إيجابيا نسبيا، وحقق مدرب أياكس أمستردام السابق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وهو أول لقب ليونايتد منذ 6 سنوات، كما أعاد النادي إلى دوري أبطال أوروبا من خلال حصوله على المركز الثالث في البريميرليغ.

وأكسب هذا تين هاغ رصيدا كبيرا، لكنه بات يستهلكه بسرعة حتى لو لا تزال الجماهير تدعمه إلى حد كبير.