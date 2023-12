تين هاغ: مانشستر يونايتد يقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه المصابون

قال الهولندي إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه قادر على منافسة الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكدا أن فريق "الشياطين الحمر" سيقدم مستواه المعهود عندما يعود لاعبوه الأساسيون من الإصابة.

وفشل يونايتد، صاحب المركز الثامن في جدول الترتيب البريميرليغ، في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأخيرة للمرة الأولى منذ عام 1992. إذ خسر أمام بورنموث وبايرن ميونخ وتعادل من دون أهداف مع ليفربول وانهزم -أمس السبت- أمام وست هام.

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عطلة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حلّ في المركز الأخير في جدول الترتيب.

Had Ten Hag got a fully fit squad this season. He would’ve most definitely won the league. pic.twitter.com/EweWu05IzJ

— ' (@TheShowtimeReds) December 20, 2023