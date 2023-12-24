الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يعزز صدارته ويوفنتوس يطارده

عزز إنتر ميلان صدارته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه ليتشي 2-صفر اليوم السبت في الجولة الـ17 التي شهدت أيضا انتصار يوفنتوس على فروزينوني 2-1.

وتقدم إنتر عن طريق الألماني يان أورييل بيسك في الدقيقة الـ43، قبل أن يضيف الإيطالي نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الـ78.

ورفع "النيراتزوري" رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن ملاحقه يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز الـ12.

إنتر يهزم ليتشي بنتيجة 2-0 ويستمر في صدارة الكالتشيو بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس ✅ شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#إنتر_ليتشي pic.twitter.com/vAuPfnSvej — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

يوفنتوس لا يستسلم

وتغلب يوفنتوس على مضيفه فروزينوني 2-1، ليحافظ على فارق النقاط الأربع ويواصل مطاردة إنتر المتصدر. وأنهى "البيانكونيري" الشوط الأول متقدما بهدف سجله اليافع التركي كينان يلدز (18 عاما) في الدقيقة الـ12.

وفي الشوط الثاني، سجل أصحاب الأرض هدف التعادل، بواسطة الأوروغوياني خايمي بايز (الدقيقة 51)، إلا أن يوفنتوس تمكن من تسجيل هدف الفوز عبر الصربي دوشان فلاهوفيتش (الدقيقة 81).

فلاهوفيتش حسم الفوز لليوفي ✅ يوفنتوس يفوز على مضيفه فروزينوني بنتيجة 2-1 ويصل إلى النقطة 40 في الكالتشيو شاهد الأهداف ⚽️📽️#فروزينوني_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/aAh5YfLfyQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2023

بولونيا يواصل التألق

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، تغلب بولونيا على ضيفه أتالانتا بهدف وحيد سجله الأسكتلندي لويس فيرغسون (الدقيقة 86)، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد أتالانتا عند 26 نقطة في المركز السابع.

كما فاز هيلاس فيرونا على كالياري بهدفين نظيفين سجلهما، البلجيكي سيريل نجونجي (الدقيقة 53)، والبوسني ميلان ديوريتش في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

ورفع فيرونا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ16، في حين توقف رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الـ18.