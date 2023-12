أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية وينهي 2023 ثالثا في الليغا

أنهي أتلتيكو مدريد عام 2023 في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام برشلونة، عقب فوزه على إشبيلية بهدف نظيف في المباراة المؤجلة من المرحلة الرابعة للدوري الإسباني في كرة القدم.

وكانت المباراة مقررة في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها أرجئت بسبب الأحوال الجوية في العاصمة مدريد، واستغلها أتلتيكو كي يعوض تعثره -الثلاثاء الماضي- على أرضه أمام خيتافي 3-3، على أمل أن يبدأ 2024 بأفضل طريقة بالفوز على مضيفه جيرونا (الوصيف بفارق الأهداف عن ريال المتصدر) في الثالث من الشهر المقبل.

وفي الجهة المقابلة، عاد إشبيلية لينتكس بعدما حقق بداية واعدة بقيادة مدربه الجديد كيكي سانشيس فلوريس بالفوز على مضيفه غرناطة بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي.

وبهزيمته الثالثة تواليا أمام "الروخي بلانكوس"، تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في المركز 15 بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

ونجح البديل ماركوس لورنتي -من أول لمسة له بالمباراة- في الوصول إلى شباك الضيوف في الدقيقة الـ46.

وتلقى "الأتلتي" ضربة قوية في المباراة، بطرد التركي تشالار سوينجو في الدقيقة الـ70.

8 – #Atlético de Madrid 🔴⚪️ have seen 8 red cards in 2023 in @LaLigaEn, equalling the 2022 record and only in three years they saw more in the 21st century in the competition. Expelled. pic.twitter.com/jU27uPSoFu

— OptaJose (@OptaJose) December 23, 2023