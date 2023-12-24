أبرز نجوم المجموعة الرابعة في أمم آسيا 2023

يعد الياباني تاكيفوسا كوبو، والعراقي أيمن حسين، والفيتنامي نغوين كوانغ هاي، والإندونيسي أسناوي مانغكوالام من أبرز لاعبي منتخبات المجموعة الرابعة المشاركة في الدورة الـ18 من بطولة أمم آسيا لكرة القدم في قطر.

الياباني تاكيفوسا كوبو (22 عاما)

يعتبر كوبو، الملقب بـ"ميسي اليابان " بسبب مهاراته الكروية الراقية، أحد أبرز النجوم التي سيعتمد عليها هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023 المقبلة.

فلدى الجناح الأيمن لريال سوسيداد الإسباني قدرة عالية على التحكم في الكرة بفضل قدم يسرى سحرية، كما أن سرعته في شن الهجمات في المساحات خلف دفاع الخصم تشكل تهديدا على أغلب المنافسين. ووفقا لإحصائياته هذا الموسم مع سوسيداد، سجل اللاعب الموهوب 6 أهداف وصنع 4 آخرين من مجموع 23 مباراة.

بدأ كوبو (أفضل لاعب في ريال سوسيداد خلال موسم 2022-2023) مسيرته الاحترافية في إسبانيا مع ريال مدريد عام 2019 ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى مايوركا وفياريال وخيتافي قبل أن ينتقل عام 2022 بشكل نهائي إلى النادي الباسكي مقابل 6.5 ملايين يورو.

ظهر كوبو لأول مرة مع "الساموراي" عام 2019، خلال مباراة ودية أمام السلفادور، ويملك 3 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 29 مباراة دولية.

العراقي أيمن حسين (27 عاما)

يملك أيمن حسين (هداف الدوري العراقي موسم 2020-2021) خصالا كروية جيدة تجعله لاعبا يعتمد عليه من طرف الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي في بطولة أمم آسيا المقبلة في قطر.

فمهاجم نادي القوة الجوية العراقي سريع، ويتمتع بالدقة في التمرير والتسديد، وهو أفضل الهدافين الحاليين في "أسود الرافدين" برصيد 17 هدفا بفارق هدف خلف مهند علي لاعب الشرطة (18هدفا).

وسجل اللاعب السابق للصفاقسي التونسي والرجاء المغربي والجزيرة الإماراتي وأم صلال والمرخية القطريين، 3 أهداف في كأس الخليج الأخيرة بالبصرة أسهم بها في تتويج بلاده باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

الإندونيسي أسناوي مانغكوالام (24 عاما)

ظهر أسناوي لأول مرة مع منتخب إندونيسيا في مارس/آذار 2017 خلال مباراة أمام ميانمار، ومنذ ذلك الحين خاض 36 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا.

أصبح ظهير أيمن جيونام دراغونز الكوري الجنوبي قائدا لمنتخب بلاده عام 2021، وشارك مع الفريق في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.

الفيتنامي نغوين كوانغ هاي (26 عاما)

يعد نغوين أحد أبرز النجوم في فريق فيتنام الشاب والمذهل، ويمتلك لاعب خط الوسط مهارات جيدة في تسديد الركلات الحرة والتمريرات بقدمه اليسرى.

وفي كأس أمم آسيا الماضية بالإمارات، اختير لاعب نادي كونغ آن هانوي الفيتنامي ضمن التشكيلة المثالية في البطولة التي فاز بها المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه.

وشارك هاي للمرة الأولى مع منتخب فيتنام الأول في يوليو/تموز 2017، ومنذ ذلك الحين خاض 42 مباراة ويملك في رصيده 10 أهداف، منها هدف في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم آسيا في قطر.