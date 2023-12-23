وست هام يهزم مان يونايتد "المترنح" في البريميرليغ

تعرض مانشستر يونايتد للهزيمة الثامنة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد سقوطه بهدفين نظيفين أمام وست هام اليوم السبت ضمن المرحلة الـ18.

وبهذا الفوز صعد وست هام إلى المركز السادس مؤقتا (30 نقطة)، في حين تراجع يونايتد إلى المركز الثامن برصيد (28 نقطة).

وهذه المباراة الرابعة تواليا يفشل "الشياطين الحمر" بتحقيق الفوز فيها، كما التسجيل، ضمن جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ 1992.

وخسر يونايتد 13 مباراة في مختلف المسابقات قبل عطلة عيد الميلاد، للمرة الأولى منذ موسم 1930-1931 عندما حلّ أخيرا.

13 – خسر مانشستر يونايتد في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم – فقط في موسم 1930-1931 (16) خسروا أكثر قبل عيد الميلاد في موسم واحد، وهو الموسم الذي احتلوا فيه المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى.معاناة. pic.twitter.com/yX6M7oVml8 — OptaArabi (@OptaArabi) December 23, 2023

وشهدت المباراة المشاركة الرسميّة الأولى لقلب الدفاع الفرنسي الشاب ويلي كامبوالا (19 عاما) الصاعد من فريق الشباب، ليلعب إلى جانب الأيرلندي الشمالي المخضرم جوني إيفانز مع يونايتد.

وبات هذا الثنائي التاسع المختلف الذي يعتمد عليه المدرب الهولندي إريك تين هاغ في قلب الدفاع خلال بطولة الدوري هذا الموسم.

وجاءت مشاركة كامبوالا بسبب مرض مواطنه الدولي رافايل فاران الذي كان قد تعادل أمام ليفربول (0-0) في المرحلة الماضية.

ويُعاني يونايتد من غياب العديد من لاعبيه، مثل البرازيلي كاسيميرو والبرتغالي ديوغو دالو والأرجنتيني ليساندرو مارتينيس، بالإضافة إلى مايسون ماونت والفرنسي أنتوني مارسيال.

وأهدر الأرجنتيني أليخاندرو غارناشو فرصتين للتقدّم، حين سدّد في الأولى على الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (35)، وفي الثانية مرّر الكرة لزميله حين وضعه البرازيلي أنتوني مرة ثانية بمواجهة الحارس (39).

وأنقذ الحارس الكاميروني أندري أونانا "الشياطين الحمر" من هدف بتصدّيه لرأسيّة جارود بوين (56).

وافتتح بوين، هدّاف وست هام، التسجيل بعدما توغّل بين المدافعين واستغلّ تمريرة من البرازيلي لوكاس باكيتا (72).

بوين يهز شباك مانشستر يونايتد مستغلاً تمريرة حريرية من باكيتا#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_يونايتد pic.twitter.com/Db3ZrR8W9P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

ورفع بوين رصيده إلى 11 هدفا مُعادلا وصيف الترتيب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بفارق 3 أهداف عن النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وحسم الغاني محمد قدوس النتيجة بهدف ثانٍ، بعدما استغلّ باكيتا خطأ من لاعب الوسط الشاب الآخر كوبي ماينو (78).