هل قلل غريليتش لاعب مانشستر سيتي من احترام فلومينينسي؟

نفى جاك غريليش، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قيامه بأي شيء يشير إلى أنه لم يحترم فريق فلومينينسي البرازيلي خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس الجمعة في السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه عقب نهاية المباراة، اندلعت حالة من التوتر، حيث دخل كايل ووكر، قائد مانشستر سيتي، في جدال حاد مع فيليبي ميلو، مدافع فلومينينسي.

وألقى ميلو باللوم على غريليش في إثارة التوترات، حيث ادعى أن جناح مانشستر سيتي صرخ وقال "أوليه".

🗣Grealish começou a zoar e falar olé para os jogadores do Flu após o 4º gol 🥊Após isso F. Melo partiu para cima do jogador Inglês. Empurrou o próprio Grealish e Walker Vejam a confusão 👇🏻 https://t.co/OV4lM2nEz2 pic.twitter.com/ARtkhSkm2Q — Futebol no Rio (@Futebolnorio) December 22, 2023

وظهر أن ميلو شعر أن نجم المنتخب الإنجليزي كان يسخر من فلومينينسي من خلال استخدام هذه الكلمة في نهائي كأس العالم للأندية، ونقل عنه على نطاق واسع قوله "هذه للجماهير، يمكن للجماهير أن تصرخ وتقول "أوليه". لا يمكن للرياضي في الملعب أن يكون غير محترم".

وأصر غريليش على أن هذا غير صحيح، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "لم أقل أوليه ولا مرة".

Not once did I say ole https://t.co/wguT4ZFwc6 — Jack Grealish (@JackGrealish) December 22, 2023

وهدأ الموقف سريعا قبل أن يرفع مانشستر سيتي خامس كأس له هذا الموسم، وذلك عقب الفوز على فلومينينسي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بمدينة جدة السعودية.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز (هدفين)، وفودين، ونيو، لاعب فلومينينسي، بالنيران الصديقة.