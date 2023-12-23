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نسور مالي بكأس أمم أفريقيا 2023.. التحليق بعيدا في سماء البطولة القارية

Mali's players pose for photographers before the start of their African Cup of Nations 2022 group F soccer match against Mauritania at the Japoma Stadium in Douala, Cameroon, Thursday, Jan. 20, 2022. (AP Photo/Themba Hadebe)
منتخب مالي يخوض أمم أفريقيا في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا (أسوشيتد برس)
23/12/2023

يطمح منتخب مالي لكرة القدم إلى مقارعة كبار القارة عندما يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بمشاركته في نسخة 2023 المقرر إقامتها بساحل العاج.

وتقام البطولة في ساحل العاج "كوت ديفوار" من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب منتخب "النسور" في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

واحتل المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر/كانون الأول، بينما أفضل تصنيف لمنتخب مالي كان المركز الـ23 في يونيو/حزيران 2013.

التأسيس

تأسس الاتحاد المالي لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عام 1963، وبعدها بعام أصبح عضوا في "فيفا".

وخاض مباراته الدولية الأولى عام 1960 ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى وتغلب عليه 4-3.

لم يسبق له أن تأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب مالي 12 مرة لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكن لم يحالفه الحظ في الظفر بأي لقب.

كانت أفضل نتيجة حققها في نسخة 1972 عندما حل وصيفا.

  • نسخة الكاميرون 1972: مثلت أول ظهور لمنتخب النسور وأفضل مشاركة له على الإطلاق بعد بلوغه النهائي الذي خسره أمام منتخب الكونغو 2-3.

  • نسخة تونس 1994: احتل المركز الرابع بعد الخسارة أمام ساحل العاج.
  • نسخة مالي 2002: ودّع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الكاميرون بثلاثية نظيفة.
  • نسخة تونس 2004: احتل المركز الرابع بعد الهزيمة أمام نيجيريا.
  • نسخة غانا 2008: ودّع البطولة من دور المجموعات.
  • نسخة أنغولا 2010: خرج من دور المجموعات.

  • نسخة الغابون وغينيا الاستوائية 2012: احتل النسور المركز الثالث بعد الفوز على غانا بثنائية نظيفة في المباراة الترتيبية.
  • نسخة جنوب أفريقيا 2013: تكرر سيناريو النسخة السابقة واحتل المنتخب المالي المركز الثالث بعد الفوز على غانا 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

  • نسخة غينيا الاستوائية 2015: ودّع البطولة من دور المجموعات بعد 3 تعادلات.
  • نسخة الغابون 2017: خرج من دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.
  • نسخة مصر 2019: ودّع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام ساحل العاج.
  • نسخة 2021 الكاميرون: خرج من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام غينيا الاستوائية.

أبرز اللاعبين السابقين

  • سيدو كيتا: أسطورة المنتخب وهدافه التاريخي وعميد لاعبيه، إذ سجل 25 هدفا في 102 مباراة.
  • فريديريك عمر كانوتيه: 23 هدفا في 39 مباراة.
  • شيخ دياباتي: 15 هدفا في 38 مباراة.

 

أبرز اللاعبين الحاليين

  • هماري تراوري (قائد المنتخب ولاعب ريال سوسيداد).
  • عبد الله دوكوري (إيفرتون الإنجليزي).
  • شيخ عمر دوكوري (كريستال بالاس الإنجليزي).
  • أمادو هايدارا (لايبزيغ الألماني).
  • إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي).

مدرب المنتخب

في مايو/أيار 2022، أعلن اتحاد مالي لكرة القدم تعيين المدافع السابق إيريك شيل مدربا للمنتخب خلفا للمقال محمد ماغاسوبا الذي لم يجدد الاتحاد عقده، بعد فشل الفريق في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر في مواجهة تونس.

ورغم خبرته التدريبية المتواضعة، استطاع شيل قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات البطولة القارية في ساحل العاج.

جدول مباريات مالي في المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2023:

  • الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني: مالي x جنوب أفريقيا (ملعب أمادو جون كوليبالي).
  • السبت 20 يناير/كانون الثاني: تونس x مالي (ملعب أمادو جون كوليبالي).
  • الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: ناميبيا x مالي (ملعب لوران بوكو).
المصدر : مواقع إلكترونية