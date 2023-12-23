نسور مالي بكأس أمم أفريقيا 2023.. التحليق بعيدا في سماء البطولة القارية

يطمح منتخب مالي لكرة القدم إلى مقارعة كبار القارة عندما يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بمشاركته في نسخة 2023 المقرر إقامتها بساحل العاج.

وتقام البطولة في ساحل العاج "كوت ديفوار" من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب منتخب "النسور" في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

OFFICIEL ! Le tirage des poules de la CAN U-23 vient juste de tomber, le Mali affrontera : • Egypte 🇪🇬

• Gabon 🇬🇦

• Niger 🇳🇪

Rappel : en cas de qualification au tour suivant les Aiglons se qualifient pour les Jeux Olympiques Paris 2024 🇫🇷

Quel est votre avis du tirage pic.twitter.com/M8btiOOCJi — MaliFootball.com (@malifootball) May 6, 2023

واحتل المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر/كانون الأول، بينما أفضل تصنيف لمنتخب مالي كان المركز الـ23 في يونيو/حزيران 2013.

التأسيس

تأسس الاتحاد المالي لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عام 1963، وبعدها بعام أصبح عضوا في "فيفا".

وخاض مباراته الدولية الأولى عام 1960 ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى وتغلب عليه 4-3.

لم يسبق له أن تأهل إلى نهائيات كأس العالم.

💥Palmarès des Aigles du Mali

🥈 CAN 1972 🇨🇲

🥉CAN 2012 🇬🇦🇬🇶

🥉CAN 2013 🇿🇦

#####Réhttps://t.co/siD5ViqxFg### 🇲🇱🇲🇱⚽️⚽️🦅🦅🇲🇱🇲🇱 pic.twitter.com/pOWuS5q7FA — Référence14sport.ml (@Ibradiaki) February 8, 2021

كأس أمم أفريقيا

تأهل منتخب مالي 12 مرة لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكن لم يحالفه الحظ في الظفر بأي لقب.

كانت أفضل نتيجة حققها في نسخة 1972 عندما حل وصيفا.

#5 Mali lost the 1972 Final by the odd goal in five. Moussa Diakhite curled home the opener for the Eagles just before half-time, but Congo's six-minute blitz in the second half ultimately took the game away from Mali. Prepare to squint… pic.twitter.com/7TvAUG09Id — Solace Chukwu (@TheOddSolace) February 10, 2021

نسخة الكاميرون 1972: مثلت أول ظهور لمنتخب النسور وأفضل مشاركة له على الإطلاق بعد بلوغه النهائي الذي خسره أمام منتخب الكونغو 2-3.

Ahmed Ouattara 🇨🇮 goal against Mali 📍Ivory Coast 🇨🇮 3 vs 1 🇲🇱 Mali

🏆AFCON 1994

🥉3rd Place Match pic.twitter.com/S6PhVMuy3g — AfricaFootballClassics (@AfricaClassic) August 27, 2019

نسخة تونس 1994: احتل المركز الرابع بعد الخسارة أمام ساحل العاج.

احتل المركز الرابع بعد الخسارة أمام ساحل العاج. نسخة مالي 2002: ودّع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الكاميرون بثلاثية نظيفة.

ودّع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الكاميرون بثلاثية نظيفة. نسخة تونس 2004: احتل المركز الرابع بعد الهزيمة أمام نيجيريا.

احتل المركز الرابع بعد الهزيمة أمام نيجيريا. نسخة غانا 2008: ودّع البطولة من دور المجموعات.

ودّع البطولة من دور المجموعات. نسخة أنغولا 2010: خرج من دور المجموعات.

Rétro CAN 8 février 2012 La chevauchée extraordinaire de @GervinhOfficial contre le Mali 🇲🇱.#CAN2021 #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/EZ708D5CDe — La Côte d’Ivoire Est Chic (@Cotedivoireoff_) January 7, 2022

نسخة الغابون وغينيا الاستوائية 2012: احتل النسور المركز الثالث بعد الفوز على غانا بثنائية نظيفة في المباراة الترتيبية.

احتل النسور المركز الثالث بعد الفوز على غانا بثنائية نظيفة في المباراة الترتيبية. نسخة جنوب أفريقيا 2013: تكرر سيناريو النسخة السابقة واحتل المنتخب المالي المركز الثالث بعد الفوز على غانا 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.

#Retro_CAN_Afrique_du_Sud_2013🏆 Le Mali🇲🇱 décrochait la 3e place aux dépens du Ghana🇬🇭 , pour accéder au podium de la 29e édition de la CAN. Le 09/02/2013

🏟️ Nelson Mandela #Mali 3-1 #Ghana 21'⚽ M.Samassa

48'⚽ S.Keita

94'⚽ S.Diarra#Yiriba_Foot, Partenaire №1 du Foot pic.twitter.com/UgUclOGxYg — Yiriba Sport 2.0 (@Yiribafoot) April 5, 2020

نسخة غينيا الاستوائية 2015: ودّع البطولة من دور المجموعات بعد 3 تعادلات.

ودّع البطولة من دور المجموعات بعد 3 تعادلات. نسخة الغابون 2017: خرج من دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة.

خرج من دور المجموعات بعد تعادلين وخسارة. نسخة مصر 2019: ودّع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام ساحل العاج.

ودّع البطولة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام ساحل العاج. نسخة 2021 الكاميرون: خرج من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام غينيا الاستوائية.

أبرز اللاعبين السابقين

سيدو كيتا: أسطورة المنتخب وهدافه التاريخي وعميد لاعبيه، إذ سجل 25 هدفا في 102 مباراة.

أسطورة المنتخب وهدافه التاريخي وعميد لاعبيه، إذ سجل 25 هدفا في 102 مباراة. فريديريك عمر كانوتيه: 23 هدفا في 39 مباراة.

23 هدفا في 39 مباراة. شيخ دياباتي: 15 هدفا في 38 مباراة.

Happy birthday to 🇲🇱 Mali's legendary midfielder Seydou Keita! 🥳 An icon of African football who participated in the #TotalAFCON SEVEN times! 🤯 pic.twitter.com/qYnYy1HRrF — CAF (@CAF_Online) January 16, 2021

أبرز اللاعبين الحاليين

هماري تراوري (قائد المنتخب ولاعب ريال سوسيداد).

عبد الله دوكوري (إيفرتون الإنجليزي).

شيخ عمر دوكوري (كريستال بالاس الإنجليزي).

أمادو هايدارا (لايبزيغ الألماني).

إيف بيسوما (توتنهام الإنجليزي).

مدرب المنتخب

في مايو/أيار 2022، أعلن اتحاد مالي لكرة القدم تعيين المدافع السابق إيريك شيل مدربا للمنتخب خلفا للمقال محمد ماغاسوبا الذي لم يجدد الاتحاد عقده، بعد فشل الفريق في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر في مواجهة تونس.

ورغم خبرته التدريبية المتواضعة، استطاع شيل قيادة منتخب بلاده إلى نهائيات البطولة القارية في ساحل العاج.

Eric Chelle nouveau sélectionneur du Mali https://t.co/7k8JannFeY pic.twitter.com/9ZYUVCg7ds — RC LENS News (@WYN_RC_LENS) May 7, 2022

جدول مباريات مالي في المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا 2023: