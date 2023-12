نسور مالي بكأس أمم أفريقيا 2023.. التحليق بعيدا في سماء البطولة القارية

يطمح منتخب مالي لكرة القدم إلى مقارعة كبار القارة عندما يخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخه، وذلك بمشاركته في نسخة 2023 المقرر إقامتها بساحل العاج.

وتقام البطولة في ساحل العاج "كوت ديفوار" من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويلعب منتخب "النسور" في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب أفريقيا وناميبيا.

واحتل المركز الـ51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر/كانون الأول، بينما أفضل تصنيف لمنتخب مالي كان المركز الـ23 في يونيو/حزيران 2013.

تأسس الاتحاد المالي لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عام 1963، وبعدها بعام أصبح عضوا في "فيفا".

وخاض مباراته الدولية الأولى عام 1960 ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى وتغلب عليه 4-3.

لم يسبق له أن تأهل إلى نهائيات كأس العالم.

تأهل منتخب مالي 12 مرة لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكن لم يحالفه الحظ في الظفر بأي لقب.

كانت أفضل نتيجة حققها في نسخة 1972 عندما حل وصيفا.

#5 Mali lost the 1972 Final by the odd goal in five. Moussa Diakhite curled home the opener for the Eagles just before half-time, but Congo's six-minute blitz in the second half ultimately took the game away from Mali.

Prepare to squint… pic.twitter.com/7TvAUG09Id

— Solace Chukwu (@TheOddSolace) February 10, 2021