منتخب سوريا في أمم آسيا 2023.. محاولة سابعة لكسر العقدة

يطمح المنتخب السوري لكرة القدم خلال مشاركته السابعة والثانية على التوالي في كأس أمم آسيا، لبلوغ الدور الثاني من المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عندما يشارك بنسخة 2023 والتي تقام في قطر.

وتستضيف قطر الدورة الـ18 من بطولة أمم آسيا 2023 المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين.

ووضعت القرعة منتخب "نسور قاسيون" في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا (بطل آسيا عام 2015) وأوزبكستان والهند.

واحتل منتخب سوريا، المركز الـ91 في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، بينما كان المركز الـ68، أفضل تصنيف حققه في يوليو/تموز عام 2018.

التأسيس

تأسس الاتحاد السوري لكرة القدم عام 1936، وبعد عام حصل على عضوية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بينما سجل انضمامه إلى الاتحاد الآسيوي عام 1970.

في سبتمبر/أيلول عام 1965، خاض مباراته الدولية الأولى ضد لبنان وفاز عليه 2-1.

توج منتخب سوريا بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2012، ودورة الألعاب العربية عام 1975. ولم يسبق له التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

مشاركته في كأس آسيا

شارك المنتخب السوري في نهائيات كأس أمم آسيا في 6 مرات سابقة، ولم ينجح في العبور إلى الدور الأول.

نسخة 1980 في الكويت: تعادل مع إيران وفاز على بنغلاديش والصين وانهزم أمام كوريا الشمالية.

تعادل مع إيران وفاز على بنغلاديش والصين وانهزم أمام كوريا الشمالية. نسخة 1984 في سنغافورة: انهزم أمام السعودية والكويت وفاز على كوريا الجنوبية وتعادل مع قطر.

انهزم أمام السعودية والكويت وفاز على كوريا الجنوبية وتعادل مع قطر. نسخة 1988 في قطر: خسر من السعودية والصين وفاز على الكويت والبحرين.

خسر من السعودية والصين وفاز على الكويت والبحرين. نسخة 1996 في الإمارات: انهزم من اليابان والصين وانتصر على أوزبكستان.

انهزم من اليابان والصين وانتصر على أوزبكستان. نسخة 2011 في قطر: تغلب على السعودية وخسر من الأردن واليابان.

تغلب على السعودية وخسر من الأردن واليابان. نسخة 2019 في الإمارات: تعادل مع فلسطين وخسر من الأردن وأستراليا.

أبرز اللاعبين السابقين

فجر إبراهيم.

طارق جبان.

فراس الخطيب.

جهاد الحسين.

أبرز اللاعبين الحاليين

عمر خريبين (نادي أهلي شباب الإماراتي).

مارديك مارديكيان (نادي الحمرية الإماراتي).

عمر ميداني (نادي النصر الكويتي).

فهد يوسف (الشرطة العراقي).

مدرب المنتخب السوري

في الثاني من فبراير/شباط 2023، تولى المدرب هيكتور كوبر الإشراف على المنتخب الأول، خلفا للمدرب الوطني حسام السيد.

ومنذ استلامه دفة التدريب، قاد كوبر (68 عاما) منتخب "نسور قاسيون" في 3 مباريات ودية واثنتين رسميتين في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وخسرت سوريا بخماسية نظيفة أمام الصين قبل أن تحقق فوزا صعبا بهدف وحيد على كوريا الشمالية. ويحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الثانية التي تضم أيضا ميانمار واليابان.

وكانت آخر محطات هيكتور كوبر قبل تدريبه المنتخب السوري، الإشراف على منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث فشل في التأهل معه إلى مونديال قطر 2022، بعد الخسارة أمام المغرب في الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية.

وسبق لهيكتور كوبر تدريب عدة فرق أبرزها، إنتر الإيطالي وفالنسيا الإسباني، كما تولى تدريب منتخب مصر، وقادهم للتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، ومونديال 2018.

مباريات سوريا في المجموعة الثانية بكأس آسيا