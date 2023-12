ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة في تاريخ البريميرليغ

كتبت ريبيكا ويلش -اليوم السبت- صفحة جميلة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن أصبحت أول قاضيات الملاعب اللاتي تدرن مباراة في البريميرليغ.

وتولت ويلش (40 عاما) إدارة مباراة بيرنلي ومضيفه فولهام (2-0) ضمن المرحلة 18 من المسابقة، ووجهت 3 إنذارات للنيجيري كالفين باسي (25) والبرتغالي جواو بالينيا (58) وجوردن بايرلاعب بيرنلي (61).

ووفقا لأرقام أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية، فإنه بعد 48 ألفا و533 مباراة بالدوري الممتاز منذ عام 1888، تعد هذه المرة الأولى التي تدير فيها امرأة، مواجهة بالدوري الأكثر متابعة في العالم.

وبدأت موظفة هيئة الصحة البريطانية مسيرتها التحكيمية منذ 2010، وحكمت أول مباراة احترافية للرجال بالدرجة الرابعة بين هاروغيت وبورت فايل عام 2021.

وأدارت ويلش أيضا مباريات في دور الدرجة الأولى "تشامبينشيب" وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما ظهرت في كأس العالم للسيدات الصيف الماضي.

Only two years ago, Rebecca Welch became the first female to referee an #EFL fixture – Harrogate 0-2 Port Vale.

This afternoon – Rebecca is making her Premier League debut as she takes control of #FULBUR.

A terrific reception for the role-model, inspiration and trailblazer… pic.twitter.com/HYjh1DwjBU

— Will Lawless (@LawlessW33) December 23, 2023