"العنكبوت" الأرجنتيني ألفاريز نجم مان سيتي.. مسيرة قصيرة وألقاب وفيرة وظلم إعلامي

في الـ23 من عمره فقط، تتزين خزائن الشاب الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي بـ14 لقبا بين جماعية وجوائز فردية عجز الكثير من أساطير كرة القدم عن تحقيق نصفها طيلة مسيرتهم الكروية.

Julián Álvarez , who idolised Messi while growing up completed Football at the age of 23. pic.twitter.com/kluIpGg7R1 — Max Stéph (@maxstephh) December 23, 2023

آخر ألقاب "العنكبوت" كانت أمس عندما توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4-0.

ولم يكتف الفاريز بذلك بل حقق رقما شخصيا بتسجيله أسرع هدف في البطولة عندما أحرز الهدف الأول للسيتي في الثانية الـ40 من عمر المباراة.

El ejemplo perfecto de que cuando sos crack, amas al club que te formó, sos humilde y sabes esperar tu momento, todo llega, literalmente TODO. Figura gigante Julián Álvarez. pic.twitter.com/uIYnsTlNxM — Termontiel (@Termontiel_) December 23, 2023

بداية القصة

بدأت علاقة "العنكبوت" بمنصات التتويج موسم 2017-2018 عندما توج مع ناديه السابق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس على حساب الغريم الأزلي بوكا جونيورز.

وفي المجموع ذاق ألفاريز طعم الفوز بالألقاب 6 مرات مع ريفر بليت خلال حقبة الإنجازات التي قادها المدرب مارسيلو غاياردو (2014-2022).

كأس ليبرتادوريس (2017-2018).

كأس الأرجنتين (2018-2019).

السوبر الأرجنتيني (2019).

ريكوبا سود أمريكانا (2019).

الدوري الأرجنتيني (2021).

تروفيو دي كامبيونيس (2021).

Bro Julian Alvarez completed football at age 23 ✅ Wow pic.twitter.com/exO1Vx721e — Int. Miami(Parody) (@kweFCBMiami) December 22, 2023

كأس العالم 2022

توج ألفاريز تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني بلقبين:

كوبا أميركا (2021).

"فيناليسيما" (2022).

مونديال قطر (2022).

وفي يناير/كانون الثاني 2022 انتقل ألفاريز إلى مانشستر سيتي، وكان ذلك مقدمة لفوز اللاعب بالمزيد من الألقاب خاصة مع استدعائه لمنتخب الأرجنتين.

ولعب "العنكبوت" دورا مهما مع الأرجنتين بمونديال قطر 2022، وسجل 4 أهداف في البطولة التي انتهت بتتويج "التانغو" باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في وقت المباراة بنتيجة 3-3.

ورغم صغر سنه، كان ألفاريز أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الأرجنتين بمونديال 2022 في قطر حينما أصبح لاعبا أساسيا في تشكيل المدرب ليونيل سكالوني على حساب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

Fun fact: Julian Alvarez has never lost a final🥶 pic.twitter.com/kbG2MhXtUz — ArgentineCuler (@FCB_Argentine) December 23, 2023

أبطال أوروبا

بعد مرور 6 أشهر فقط كان ألفاريز على موعد مع إنجاز تاريخي آخر لكن هذه المرة مع "الستيزنز" بعدما توج مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا، بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان بنتيجة 1-0 بالمباراة النهائية التي جرت في العاشر من يونيو/حزيران 2023.

Julián Álvarez and Lautaro Martínez will vie to become the 11th men's player to win the World Cup and the Champions League in the same season ⚔️ pic.twitter.com/DMBYrWzELs — B/R Football (@brfootball) June 10, 2023

وبات الأرجنتيني ألفاريز اللاعب الـ11 في التاريخ الذي يفوز بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم في موسم واحد.

وبعد إحراز مونديال الأندية أصبح ألفاريز أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في موسم واحد (2022-2023) إلى جانب لقبين آخرين:

دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي الممتاز.

كأس الاتحاد الإنجليزي.

السوبر الأوروبي.

مونديال الأندية.

Julian Alvarez un ejemplo para los jóvenes futbolistas argentinos que van apareciendo, un ejemplo Echeverri, debería fijarse en su trayectoria y humildad.

Ese es el camino. pic.twitter.com/EWZOr4igCw — ELIAS (@ame2246) December 23, 2023

كما انضم الشاب الأرجنتيني إلى قائمة فريدة من اللاعبين اللاتينيين ممن فازوا بكأس العالم وبأكبر لقبين قاريين في أوروبا وأميركا الجنوبية، وهما دوري الأبطال وكأس ليبارتادوريس.

Julian Alvarez is the man who really completed football in 2023 🥹🥹 pic.twitter.com/ByFWRfgfOy — ¹⁷ BruyneKev✨ (@KevRole) December 22, 2023

وانضم ألفاريز إلى السيتي في يوليو/تموز 2022، قادما من ريفر بلايت وسجل في موسمه الأول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، 10 أهداف في 33 مباراة.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد عقد مهاجمه جوليان ألفاريز، عاما إضافيا ليبقى بملعب الاتحاد حتى 2028.

ورغم كل الأرقام والألقاب السابقة التي حققها الدولي الأرجنتيني إلا أنه لم يأخذ حقه إعلاميا ولا يُسلَّط الضوء بالقدر الكافي على إنجازاته وألقابه وأهدافه ومساهماته.