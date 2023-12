"العنكبوت" الأرجنتيني ألفاريز نجم مان سيتي.. مسيرة قصيرة وألقاب وفيرة وظلم إعلامي

في الـ23 من عمره فقط، تتزين خزائن الشاب الأرجنتيني جوليان ألفاريز نجم مانشستر سيتي بـ14 لقبا بين جماعية وجوائز فردية عجز الكثير من أساطير كرة القدم عن تحقيق نصفها طيلة مسيرتهم الكروية.

Julián Álvarez , who idolised Messi while growing up completed Football at the age of 23.

آخر ألقاب "العنكبوت" كانت أمس عندما توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4-0.

ولم يكتف الفاريز بذلك بل حقق رقما شخصيا بتسجيله أسرع هدف في البطولة عندما أحرز الهدف الأول للسيتي في الثانية الـ40 من عمر المباراة.

بدأت علاقة "العنكبوت" بمنصات التتويج موسم 2017-2018 عندما توج مع ناديه السابق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس على حساب الغريم الأزلي بوكا جونيورز.

وفي المجموع ذاق ألفاريز طعم الفوز بالألقاب 6 مرات مع ريفر بليت خلال حقبة الإنجازات التي قادها المدرب مارسيلو غاياردو (2014-2022).

توج ألفاريز تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني بلقبين:

وفي يناير/كانون الثاني 2022 انتقل ألفاريز إلى مانشستر سيتي، وكان ذلك مقدمة لفوز اللاعب بالمزيد من الألقاب خاصة مع استدعائه لمنتخب الأرجنتين.

ولعب "العنكبوت" دورا مهما مع الأرجنتين بمونديال قطر 2022، وسجل 4 أهداف في البطولة التي انتهت بتتويج "التانغو" باللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل في وقت المباراة بنتيجة 3-3.

ورغم صغر سنه، كان ألفاريز أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الأرجنتين بمونديال 2022 في قطر حينما أصبح لاعبا أساسيا في تشكيل المدرب ليونيل سكالوني على حساب لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

بعد مرور 6 أشهر فقط كان ألفاريز على موعد مع إنجاز تاريخي آخر لكن هذه المرة مع "الستيزنز" بعدما توج مع كتيبة المدرب بيب غوارديولا، بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على إنتر ميلان بنتيجة 1-0 بالمباراة النهائية التي جرت في العاشر من يونيو/حزيران 2023.

Julián Álvarez and Lautaro Martínez will vie to become the 11th men's player to win the World Cup and the Champions League in the same season ⚔️ pic.twitter.com/DMBYrWzELs

