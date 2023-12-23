رياضة|إنجلترا

البريميرليغ.. ليفربول يتعادل مع أرسنال وتوتنهام رابعا مؤقتا

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah celebrates after scoring his team first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on December 23, 2023. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. - RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications.
صلاح سجل هدف التعادل لليفربول في مرمى أرسنال (الفرنسية)
23/12/2023-|آخر تحديث: 23/12/202311:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1-1، اليوم السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين صعد توتنهام إلى المركز الرابع مؤقتا في جدول الترتيب عقب فوزه على ضيفه إيفرتون 2-1.

وعلى ملعب "أنفيلد"، رفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، في حين سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ29.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس الذي لديه مباراة مؤجلة.

توتنهام رابعا

وفي الجولة نفسها، فاز توتنهام على ضيفه إيفرتون 2-1.

ورفع "السبيرز" -الذي حقق فوزه الثالث على التوالي- رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ16.

وتقدم توتنهام عن طريق ريتشارلسون (الدقيقة 9)، قبل أن يضيف زميله هيونغ سون مين الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

وفي الدقيقة 82، سجل أندريه غوميز هدف إيفرتون الوحيد.

وفي مباراة أخرى، حقق لوتون تاون فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله أندروس تاونسيند في الدقيقة الـ25.

ورفع لوتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ18، في وقت تجمد فيه رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

وفي مواجهة أخرى، فاجأ بيرنلي مضيفه فولهام وفاز عليه بهدفين نظيفين أحرزهما كل من ويلسون أودبيرت (الدقيقة 47)، وسانربيرغ (الدقيقة 66).

وبذلك، رفع بيرنلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، في حين تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الـ12.

كما حقق بورنموث فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست 3-2.

ورفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ11، بينما توقف رصيد نوتنغهام عند 14 نقطة في المركز الـ17.

المصدر : وكالات