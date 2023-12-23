البريميرليغ.. ليفربول يتعادل مع أرسنال وتوتنهام رابعا مؤقتا

تعادل ليفربول مع ضيفه أرسنال 1-1، اليوم السبت، في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين صعد توتنهام إلى المركز الرابع مؤقتا في جدول الترتيب عقب فوزه على ضيفه إيفرتون 2-1.

وعلى ملعب "أنفيلد"، رفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتقدم أرسنال عن طريق غابرييل ماغالايس في الدقيقة الرابعة، في حين سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة الـ29.

القمة تشتعل مبكراً 🔥 آرسنال يسجل هدف التقدم في شباك ليفربول 🥅#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/qfyFWt8kjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك آرسنال

بطريقته الخاصة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/iL9T7PY190 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس الذي لديه مباراة مؤجلة.

توتنهام رابعا

وفي الجولة نفسها، فاز توتنهام على ضيفه إيفرتون 2-1.

ورفع "السبيرز" -الذي حقق فوزه الثالث على التوالي- رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز الـ16.

ريتشارليسون يفتتح التسجيل في مرمى فريقه السابق #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/my6e8Cg34W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

وتقدم توتنهام عن طريق ريتشارلسون (الدقيقة 9)، قبل أن يضيف زميله هيونغ سون مين الهدف الثاني في الدقيقة الـ18.

وفي الدقيقة 82، سجل أندريه غوميز هدف إيفرتون الوحيد.

وفي مباراة أخرى، حقق لوتون تاون فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل بهدف نظيف سجله أندروس تاونسيند في الدقيقة الـ25.

ورفع لوتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ18، في وقت تجمد فيه رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.

أندروس تاونسند يفتتح التسجيل للوتون تاون في شباك نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #لوتون_نيوكاسل pic.twitter.com/VFIGJvm3KA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

وفي مواجهة أخرى، فاجأ بيرنلي مضيفه فولهام وفاز عليه بهدفين نظيفين أحرزهما كل من ويلسون أودبيرت (الدقيقة 47)، وسانربيرغ (الدقيقة 66).

وبذلك، رفع بيرنلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، في حين تجمد رصيد فولهام عند 21 نقطة في المركز الـ12.

كما حقق بورنموث فوزا مثيرا على نوتنغهام فورست 3-2.

ورفع بورنموث رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ11، بينما توقف رصيد نوتنغهام عند 14 نقطة في المركز الـ17.