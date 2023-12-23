أبرز نجوم المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا 2023

يبرز الإيراني آزمون ساردار والإماراتي علي مبخوت والفلسطيني عدي الدباغ بين مجموعة جيدة من لاعبي منتخبات المجموعة الثالثة في بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقررة في قطر الشهر المقبل.

وتضم المجموعة إيران وفلسطين والإمارات وهونغ كونغ.

وهؤلاء أبرز نجوم المجموعة الثالثة في أمم آسيا 2023:

الإيراني ساردار آزمون (28 عاما): آزمون هو أحد اللاعبين الموهوبين الذين يعلق عليهم المنتخب الإيراني آمالا كبيرة في رحلة البحث عن اللقب القاري الرابع خلال بطولة أمم آسيا المقبلة. ويلقب مهاجم روما الإيطالي بـ"ميسي الإيراني"، لأنه غالبا ما يمنح حلولا هجومية لفريقه بفضل رؤيته المميزة فوق الملعب وتمريراته الحاسمة إلى جانب جودته في هز الشباك.

نال اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية (12 مليون يورو) بحسب موقع ترانسفير ماركت، استحسان البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الذئاب"، وقال عنه "آزمون من نوعية اللاعبين الذين أحبهم، يتمتع بجودة استثنائية ويمكن أن يتحسن".

وفي 11 مباراة خاضها مع روما هذا الموسم، زار مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني السابق، الشباك في مناسبة واحدة في مباراة الفوز على ليتشي 2-1 ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

أما على المستوى الدولي، خاض آزمون اللاعب السابق لفرق زينيت سانت بطرسبورغ وروبن كازان وروستوف الروسية، 75 مباراة منذ انضمامه للمنتخب الإيراني في 26 مايو/أيار 2014، وسجل 49 هدفا.

الإماراتي علي مبخوت (33 عاما):

يضع منتخب الإمارات آمالا كبيرة على مهاجمه الأسطوري علي مبخوت من أجل مطاردة اللقب القاري الأول. وبلغ "الأبيض" نصف نهائي النسخة الماضية التي أقيمت على أرضه لكنه انهزم أمام المنتخب القطري برباعية نظيفة.

ويتميز قائد الجزيرة الإماراتي، بالسرعة وقوة التسديد إضافة إلى تمركزه وحسه التهديفي العالي، مما جعله ماكينة الأهداف للمنتخب برصيد 84 هدفا في 109 مباريات دولية.

إلى جانب ذلك، يحتل مبخوت المركز الثالث حاليا على قائمة الهدافين التاريخيين في نهائيات كأس آسيا، برصيد 9 أهداف بفارق هدف واحد خلف الكوري الجنوبي "لي دونغ جوك" و5 أهداف عن المتصدر علي دائي نجم الكرة الإيرانية السابق.

14 ثانية فقط كانت كافية للنجم الإماراتي علي مبخوت لتسجيل أسرع هدف في تاريخ #كأس_آسيا ⚡🇦🇪 pic.twitter.com/Zn5SuIn5Hu — #كأس_آسيا2023 (@afcasiancup_ar) December 11, 2023

هوانج يانغ من هونغ كونغ (40 عاما):

رغم أنه الأكبر سنا بين لاعبي المنتخب الوطني، فإن مكانة القائد "يانغ" ما زالت مهمة مع "التنانِين" الذي بدأ معه مشواره الدولي في 22 فبراير/شباط عام 2012.

منذ ذلك الوقت، خاض لاعب وسط نادي "كيتشي" المحلي 71 مباراة دولية، من بينها 13 مباراة خاضها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا منذ عام 2013.

وبعد محاولات متكررة، نجح القائد أخيرا في الوصول مع بلاده إلى النهائيات الآسيوية للمرة الأولى منذ عام 1968.

الفلسطيني عدي الدباغ (25 عاما):

هداف وممرر موهوب، ويمكن لمهاجم سبورتينغ شارلروا البلجيكي، التكيف مع جميع المواقف واللعب في عدة مراكز هجومية.

وخلال مشاركته في 18 مباراة مع فريقه البلجيكي، زار الدباغ شباك المنافسين في 5 مناسبات وقدم تمريرتين حاسمتين، أما مع منتخب "الفدائي" فوقع المهاجم على 10 أهداف في 29 مباراة.

ويتوقع أن يرفع مهاجم أروكا البرتغالي السابق، عداده التهديفي الدولي عندما يواجه منتخب بلاده كلا من الإمارات وإيران وهونغ كونغ في دور المجموعات.