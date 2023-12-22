وشم يتسبب في إيقاف حكم عراقي

أعلن رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نجاح رحم، إيقاف الحكم الدولي محمد طارق أحمد، مؤقتا بسبب وشم طالبته اللجنة بعدم الكشف عنه أكثر من مرة أثناء المباريات.

وقال نجاح إنه "أكثر من مرة طالبنا الحكم الدولي محمد طارق بتغطية الوشم أثناء المباريات، لكنه يرفض ذلك، صحيح هذه الأشياء ربما لم تُمنع قانونا، لكنها ليست من تقاليدنا وأعرافنا وأحيانا تشكل ضغطا على أجواء المباريات، فقررنا إيقافه مؤقتا وهذا ليس إجراء تأديبيا بقدر ما هو فرصة للتصحيح والمراجعة".

رئيس لجنة الحكام نجاح رحم لبرنامج الكابتن : • قررنا ايقاف الحكم محمد طارق عن التحكيم إلا بعد ازالة الوشم . • محمد طارق الان موقوف عن التحكيم ولن يعود الا بإزالة الوشم • وجهنا بتوبيخه بسبب الفيديو الذي نشره بحسابه ضد المدرب ايوب اديشو . pic.twitter.com/ADydFJSNDu — العراق سبورت (@Iraq_Sport1) December 20, 2023

ويضع الحكم الدولي وهو نجل أمين سر الاتحاد العراقي ورئيس لجنة الحكام السابق الراحل طارق أحمد، وشم أسد على فخذه الأيسر، وآخر لخارطة العراق على الصدر.

وأضاف رحم "الحكم الدولي محمد طارق أحمد من الحكام الموهوبين والمهمين، وينتظره مستقبل كبير في مجال التحكيم، ونأمل ألا يفرط به مستقبلا بسبب هذه المظاهر".

الحكم الدولي "محمد طارق": توجهت إلى المحاكم بسبب التشهير والتقدير! ▪️لايوجد هنالك نص قانوني من الاتحاد الدولي يمنع الوشم من الحكام.

▪️التصريحات التي طالتني نالت مني كثيراً من الناحية النفسية والمعنوية.

▪️عرضت والدي المرحوم الحاج طارق احمد الى المسبة والشتم والذي هو صاحب الفضل… pic.twitter.com/qXIZ45QlFt — معرض الكرة (@iraqfpg) December 20, 2023

من جهته، قال الحكم محمد طارق "الوشم الذي أضعه ليس فيه إشارة عنصرية، فوشم الأسد وخارطة العراق يمثلان رمزية العراقيين".

وأضاف أن "الدستور العراقي لا يمنع ذلك فضلا عن النصوص القانونية التي أقرها الاتحاد الدولي (فيفا) بهذا الشأن طالما لا يمثل الوشم أي رسالة عنصرية. قدمت تظلما لدى الاتحاد العراقي، وسأقدم دعوى بخصوص ذلك في إحدى المحاكم".