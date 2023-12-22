منتخب العراق في أمم آسيا 2023.. البحث جار عن اللقب القاري الثاني

في نسخة 2023 من أمم آسيا التي تحتضنها قطر، يواصل منتخب العراق رحلة البحث عن الفوز باللقب القاري الثاني في تاريخه بعد لقبه الأول الذي حققه في نسخة 2007 بالفوز في النهائي على السعودية بهدف نظيف.

وتستضيف قطر الدورة الـ18 من بطولة أمم آسيا 2023 المقررة في قطر في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين.

وكان المنتخب العراقي توج باللقب الأول في تاريخه بالبطولة التي أقيمت بـ4 دول مختلفة وهي فيتنام وتايلند وإندونيسيا وماليزيا.

ويأمل العراق في بلوغ أهدافه في هذه النسخة لكن عليه أولا التفوق على منتخبات المجموعة الرابعة وهم: اليابان (حامل اللقب 4 مرات وهو رقم قياسي)، وإندونيسيا وفيتنام.

احتل الفريق المركز الـ63 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ديسمبر/كانون الأول 2023، أما أفضل مركز احتله "أسود الرافدين" فكان الـ39 في أكتوبر/تشرين الأول 2004.

🇮🇶 منتخب العراق فاز 1-0 على المنتخب السعودي بهدف القائد يونس محمود وتوّج بطلاً لكأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه في مثل هذا اليوم من عام 2007. pic.twitter.com/NbGXdR6rEe — FIFA – عربي (@fifacom_ar) July 29, 2019

تأسيس

تأسس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عام 1948، وانضم إلى الاتحاد الدولي (فيفا) عام 1950، وفي عام 1970 أصبح عضوا في الاتحاد الآسيوي ويعد عضوا مؤسسا في اتحاد غرب آسيا الذي رأى النور عام 2001.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 1957 ببيروت، لعب العراق مباراته الدولية الأولى ضد المغرب وانتهت بالتعادل 3-3.

ظهر العراق مرة واحدة في كأس العالم لكرة القدم وذلك في مونديال عام 1986 في المكسيك، وأنهى دور المجموعات بصفر نقاط بعد أن تلقى 3 هزائم من باراغواي وبلجيكا والمكسيك، تلقى مرماه 4 أهداف وسجل هدفا واحدا.

كأس آسيا

سيخوض منتخب العراق كأس آسيا للمرة العاشرة في تاريخه، وظهر للمرة الأولى عام 1972، ومنذ 1996 لم يغب عن النهائيات وكان الإنجاز الأبرز هو التتويج باللقب عام 2007.

نسخة 1972 في تايلند: خرج من دور المجموعات بتعادله مع كوريا الجنوبية وتايلند والخسارة من إيران.

خرج من دور المجموعات بتعادله مع كوريا الجنوبية وتايلند والخسارة من إيران. نسخة 1976 في إيران: بلغ نصف النهائي وأقصي على يد الكويت بنتيجة 3-2.

بلغ نصف النهائي وأقصي على يد الكويت بنتيجة 3-2. نسخة 1996 في الإمارات: انتهى مشواره في ربع النهائي بخسارته أمام الإمارات بهدف نظيف.

انتهى مشواره في ربع النهائي بخسارته أمام الإمارات بهدف نظيف. نسخة 2000 في لبنان: خسر أمام اليابان 1-4 في ربع النهائي.

خسر أمام اليابان 1-4 في ربع النهائي. نسخة 2004 في الصين: غادر البطولة من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام الصين بثلاثية نظيفة.

غادر البطولة من دور الثمانية بعد الهزيمة أمام الصين بثلاثية نظيفة. نسخة 2007 في فيتنام وتايلند وإندونيسيا وماليزيا: أحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على السعودية بهدف نظيف.

أحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على السعودية بهدف نظيف. نسخة 2011 في قطر: أقصي من ربع النهائي بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف.

أقصي من ربع النهائي بعد الخسارة أمام أستراليا بهدف نظيف. نسخة 2015 في أستراليا: غادر من نصف النهائي بعد الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد.

غادر من نصف النهائي بعد الهزيمة من كوريا الجنوبية بهدفين دون رد. نسخة 2019 في الإمارات: خرج من دور الـ16 بالخسارة أمام قطر بهدف نظيف.

أبرز اللاعبين السابقين

يونس محمود: (148 مباراة دولية، 57 هدفا).

(148 مباراة دولية، 57 هدفا). نشأت أكرم: (113 مباراة دولية، 62 هدفا).

(113 مباراة دولية، 62 هدفا). أحمد راضي : (121 مباراة دولية، 62 هدفا).

: (121 مباراة دولية، 62 هدفا). حسين سعيد، الهداف التاريخي للمنتخب: (137 مباراة دولية، 78 هدفا).

أبرز اللاعبين الحاليين

أيمن حسين: (68 مباراة دولية، 17 هدفا).

(68 مباراة دولية، 17 هدفا). مهند علي: (40 مباراة دولية، 18 هدفا).

(40 مباراة دولية، 18 هدفا). بشار رسن: (59 مباراة دولية، 4 أهداف).

(59 مباراة دولية، 4 أهداف). إبراهيم بايش: (46 مباراة دولية، 6 أهداف).

مدرب المنتخب

عيّن الإسباني خيسوس كاساس، مدربا للمنتخب العراقي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفي أول مهمة رسمية له نجح المساعد السابق للويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، في قيادة أسود الرافدين للتويج بلقب كأس الخليج بالبصرة 2023.

مباريات منتخب العراق في المجموعة الرابعة بكأس آسيا