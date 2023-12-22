رياضة|إنجلترا

مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي البرازيلي ويتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى بتاريخه

ألفاريز (رقم 19) سجل أسرع هدف في تاريخ مونديال الأندية وجاء في الثانية 40 من النهائي (الفرنسية)
22/12/2023

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي 4 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة الـ88.

 

المصدر : وكالات