مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي البرازيلي ويتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى بتاريخه

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي 4 / صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

🎥 لحظة انطلاق صافرة النهاية وإعلان تتويج مانشستر سيتي بطلًا لمونديال العالم 🏆#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/9ppcPa8yTo — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 72عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيني في الدقيقة الـ88.

السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف 🤩🔥⚽ مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

رودري يمرر.. وفودين يحسمها في الشباك🔥

هدف ثاني للسيتي⚽🏆 مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽ مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023