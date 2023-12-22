رياضة|إنجلترا

مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي البرازيلي ويتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى بتاريخه

أصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق لقب مونديال الأندية في مشاركته الأولى (رويترز)
22/12/2023-|آخر تحديث: 22/12/202311:48 م (بتوقيت مكة المكرمة)

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4 – صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ88.

وتوج الإسباني رودري لاعب "السيتيزنز" بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة فيما حل ثانيا زميله الإنجليزي كايل وولكر وجاء الكولومبي أرياس في المركز الثالث.

ويشارك فريق مانشستر سيتي في البطولة بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

فيما يشارك فلومينينسي بعدما توج أيضا بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي في ذلك. إذ فشل مانشستر يونايتد في تحقيق لقب نسخة 2000، وفشل ليفربول في 2005 وتشيلسي في 2012.

وأصبح جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب يفوز بأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، ليفك الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز باللقب ثلاث مرات.

وتوج جوارديولا مع برشلونة باللقب مرتين في عامي 2009 و2011، وحققه مع بايرن ميونيخ عام 2013.

وتابعت فرق القارة القديمة هيمنتها على المسابقة العالمية للاندية حيث لم تخسر في آخر 22 مباراة، وتحديدا منذ عام 2012.

ويُعدّ ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا باللقب الذي احرزه خمس مرات (2014، 2016، 2017، 2018 و2022) يليه برشلونة 3 مرات وكورنثيانز البرازيلي وبايرن ميونيخ مرتين لكل فريق.

 

المصدر : وكالات