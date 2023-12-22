مانشستر سيتي يسحق فلومينينسي البرازيلي ويتوج بمونديال الأندية للمرة الأولى بتاريخه

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي 4 – صفر خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف أحرزه جوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح هذا الهدف هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق فيل فودين، قبل أن يسجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة الـ88.

الأفضل في مونديال الأندية لنسخة 2023: – رودريجو 🥇" مانشستر سيتي "

– وولكر 🥈" مانشستر سيتي "

– أرياس 🥉" فلومينينسي "#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OiWRfOzbYb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتوج الإسباني رودري لاعب "السيتيزنز" بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة فيما حل ثانيا زميله الإنجليزي كايل وولكر وجاء الكولومبي أرياس في المركز الثالث.

ويشارك فريق مانشستر سيتي في البطولة بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

فيما يشارك فلومينينسي بعدما توج أيضا بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي في ذلك. إذ فشل مانشستر يونايتد في تحقيق لقب نسخة 2000، وفشل ليفربول في 2005 وتشيلسي في 2012.

وأصبح جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب يفوز بأربعة ألقاب في كأس العالم للأندية، ليفك الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز باللقب ثلاث مرات.

وتوج جوارديولا مع برشلونة باللقب مرتين في عامي 2009 و2011، وحققه مع بايرن ميونيخ عام 2013.

🎥 تتويج بطل أوروبا "مانشستر سيتي" بكأس العالم للأندية💙🏆 شاهد التتويج كاملًا ⬇🍿#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/A4YWPv6uXX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتابعت فرق القارة القديمة هيمنتها على المسابقة العالمية للاندية حيث لم تخسر في آخر 22 مباراة، وتحديدا منذ عام 2012.

ويُعدّ ريال مدريد أكثر الفرق تتويجا باللقب الذي احرزه خمس مرات (2014، 2016، 2017، 2018 و2022) يليه برشلونة 3 مرات وكورنثيانز البرازيلي وبايرن ميونيخ مرتين لكل فريق.

السيتي يبدأ مبكرًا.. الفاريز يسجل أول الأهداف 🤩🔥⚽ مانشستر سيتي 1 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zFE0c6HWG4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

رودري يمرر.. وفودين يحسمها في الشباك🔥

هدف ثاني للسيتي⚽🏆 مانشستر سيتي 2 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zvi2K7aNq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

ثالث الأهداف للسيتي من فودين 🔥⚽ مانشستر سيتي 3 × 0 فلومينينسي#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/596wjLO8aa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023