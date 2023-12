في انتظار الإعلان الرسمي.. ميامي الأميركي يتعاقد مع لويس سواريز

بات المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز على وشك الانضمام إلى إنتر ميامي المنتمي للدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، وينتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -اليوم الجمعة- في حسابه على منصة إكس أن صفقة انتقال سواريز جاهزة وسيتم الإعلان عنها قريبا، وكتب في تغريدة "العقد جاهز بعد اتفاق شفهي تم التوصل إليه قبل شهر".

ووفقا لرومانو، فإن عقد سواريز مع ناديه الجديد سيمتد لعام واحد مع خيار إضافة عام آخر حتى 2025. وكتب الإيطالي "ها نحن مجددا. لويس سواريز، من المقرر أن يوقع عقدا لمدة عام واحد للانضمام إلى إنتر ميامي".

🚨🇺🇾 Luís Suárez to Inter Miami, all set to be sealed and announced — here we go!

Contract ready after verbal agreement reached one month ago — one-year deal for Suárez.

Deal will also include an option for further season.

Messi and Suárez, together again. 👚🔫 pic.twitter.com/Vf9ytZNlJP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023