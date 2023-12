خروج مصر مبكرا من أمم أفريقيا 2023.. أمنية لاعب سابق لليفربول

يأمل مارك لورينسون، نجم ليفربول السابق، أن يخسر منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج، حتى يعود محمد صلاح قائد "الفراعنة" سريعا إلى "الريدز".

وقال لورنسون نجم ليفربول في الثمانينيات في تصريح نقلته شبكة "دازن"، ليفربول يملك عددا قليلا من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض صلاح في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، لا أريد التقليل إطلاقا من منتخب مصر لكن من مصلحة (الليفر) أن يخرج المنتخب المصري من البطولة مبكرا".

وأضاف تعامل ليفربول مع هذا الموقف من قبل، وسيكون مضطرا للتعامل معه مستقبلا، ربما يحالفه الحظ بالخروج بشكل إيجابي من تلك الفترة، لكن الأهم أن يتولى لاعب آخر مسؤولية التسجيل بدلاً من صلاح.

ويتخلف ليفربول بفارق نقطة عن المتصدر أرسنال مع بقاء جولة واحدة على نهاية مرحلة الذهاب، إذ يطمح "الحمر" لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2019-2020.

Mohamed Salah has been named captain of the Egypt national team pic.twitter.com/HmWZwpid39

— Africa story Live (@AfricaStoryLive) April 19, 2021