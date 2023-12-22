خروج مصر مبكرا من أمم أفريقيا 2023.. أمنية لاعب سابق لليفربول

يأمل مارك لورينسون، نجم ليفربول السابق، أن يخسر منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023 المقررة في ساحل العاج، حتى يعود محمد صلاح قائد "الفراعنة" سريعا إلى "الريدز".

وقال لورنسون نجم ليفربول في الثمانينيات في تصريح نقلته شبكة "دازن"، ليفربول يملك عددا قليلا من اللاعبين الذين يمكنهم تعويض صلاح في هذه المرحلة الحساسة من الموسم، لا أريد التقليل إطلاقا من منتخب مصر لكن من مصلحة (الليفر) أن يخرج المنتخب المصري من البطولة مبكرا".

Liverpool transfer news: Mark Lawrenson reveals major Mo Salah transfer worry – https://t.co/aQG6cPwH7H pic.twitter.com/zjGA9VCTTc — AdpresNet (@AdpresNet) May 22, 2018

وأضاف تعامل ليفربول مع هذا الموقف من قبل، وسيكون مضطرا للتعامل معه مستقبلا، ربما يحالفه الحظ بالخروج بشكل إيجابي من تلك الفترة، لكن الأهم أن يتولى لاعب آخر مسؤولية التسجيل بدلاً من صلاح.

ويتخلف ليفربول بفارق نقطة عن المتصدر أرسنال مع بقاء جولة واحدة على نهاية مرحلة الذهاب، إذ يطمح "الحمر" لاستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2019-2020.

Mohamed Salah has been named captain of the Egypt national team pic.twitter.com/HmWZwpid39 — Africa story Live (@AfricaStoryLive) April 19, 2021

ويعد صلاح واحدا من عدد من اللاعبين الأفارقة البارزين، مثل حارس مرمى مانشستر يونايتد أندريه أونانا -الذي يمثل الكاميرون- الذين سيغادرون أنديتهم هذا الشتاء للعب في البطولة القارية.

وصلاح أحد أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول، حيث يحتل الفرعون المصري المركز الخامس ضمن ترتيب الهدافين مع الريدز بأكثر من 200 هدف.

ويمتلك قائد منتخب مصر مع ليفربول عقدا حتى صيف 2024، وهناك غموض حول مستقبله في قلعة "أنفيلد".

ويشارك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الأوروبية في بطولة كأس أمم أفريقيا، مما يعني أن عددا من الفرق الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا ستفتقد لاعبين مؤثرين.

وستقام البطولة في ساحل العاج بين 14 يناير/كانون الثاني المقبل وحتى 11 فبراير/شباط.

ويلعب منتخب مصر الأكثر فوزا بالكأس في المجموعة الثانية إلى جانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.