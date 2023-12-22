جنوب أفريقيا في كأس الأمم 2023.. العودة للتتويج بعد أكثر من ربع قرن

آخر مرة ظفر فيها منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، بلقب كأس القارة كانت قبل أكثر من ربع قرن، ويأمل أن يعود لمنصات التتويج في نسخة 2023 وينسى إخفاقاته في النسخ السابقة من البطولة الأعرق في أفريقيا.

وتستضيف "ساحل العاج" النسخة الـ34 من البطولة في الفترة الممتدة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين. ويلعب "بافانا بافانا" أي (الأولاد) في مجموعة خامسة صعبة إلى جانب تونس ومالي وناميبيا.

واحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الـ66 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لديسمبر/كانون الأول 2023، وكان أفضل مركز له الـ16 وذلك في أغسطس/آب 1996.

Bafana Bafana coach Hugo Broos announces his preliminary squad for next year's Africa Cup of Nations.

🗞⤵️ pic.twitter.com/EegwWwjs5m — Bafana Bafana (@BafanaBafana) December 14, 2023

التأسيس

أُسس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم في عام 1991، وبعد عام انضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة.

وخاض "بافانا بافانا" أول مباراة في تاريخه يوم 9 يوليو/تموز 1906 وفاز على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف.

المشاركات القارية

شارك المنتخب في نهائيات كأس أمم أفريقيا في 10 مناسبات سابقة، وكان أول ظهور له في البطولة التي أقيمت على أرضه عام 1996.

نسخة 1996 في جنوب أفريقيا: توج باللقب بعد الفوز في الدور النهائي على تونس بهدفين نظيفين.

توج باللقب بعد الفوز في الدور النهائي على تونس بهدفين نظيفين. نسخة 1998 في بوركينا فاسو: بلغ النهائي وخسره أمام مصر بهدفين دون رد.

بلغ النهائي وخسره أمام مصر بهدفين دون رد. نسخة 2000 في غانا ونيجيريا: أقصي من نصف النهائي بعد خسارته أمام نيجيريا بهدفين دون رد.

أقصي من نصف النهائي بعد خسارته أمام نيجيريا بهدفين دون رد. نسخة 2002 في مالي: خرج من ربع النهائي بالخسارة أمام مالي بهدفين دون رد.

خرج من ربع النهائي بالخسارة أمام مالي بهدفين دون رد. نسخة 2004 في تونس: خرج من الدور الأول بعد هزيمة من نيجيريا وتعادل مع المغرب وفوز على بنين.

خرج من الدور الأول بعد هزيمة من نيجيريا وتعادل مع المغرب وفوز على بنين. نسخة 2006 في مصر: غادر دور المجموعات بخسارته من غينيا وتونس وزامبيا.

غادر دور المجموعات بخسارته من غينيا وتونس وزامبيا. نسخة 2008 في غانا: أقصي من الدور الأول بتعادله مع أنغولا والسنغال وخسارته من تونس.

أقصي من الدور الأول بتعادله مع أنغولا والسنغال وخسارته من تونس. نسخة 2013 في جنوب أفريقيا: وصل لدور الثمانية قبل أن يخرج على يد مالي بركلات الترجيح 1-3.

وصل لدور الثمانية قبل أن يخرج على يد مالي بركلات الترجيح 1-3. نسخة 2015 في غينيا الاستوائية: غادر من الدور الأول بعد الهزيمة أمام الجزائر وغانا والتعادل مع السنغال.

غادر من الدور الأول بعد الهزيمة أمام الجزائر وغانا والتعادل مع السنغال. نسخة 2019 في مصر: خرج من ربع النهائي بعد الخسارة من نيجيريا 1-2.

نيجيريا تبلغ نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 بالفوز على جنوب إفريقيا 2 – 1 pic.twitter.com/CE7TxiUUXb — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 10, 2019

مشاركات جنوب أفريقيا في كأس العالم

شارك منتخب جنوب أفريقيا في نهائيات كأس العالم 3 مرات سابقة، وغادرها جميعا من الدور الأول.

نسخة 1998 في فرنسا: غادر من الدور الأول بتعادلين مع السعودية والدانمارك وخسارة من فرنسا.

غادر من الدور الأول بتعادلين مع السعودية والدانمارك وخسارة من فرنسا. نسخة 2002 في كوريا واليابان: خرج من الدور الأول بتعادله مع باراغواي وفوزه على سلوفينيا وخسارته من إسبانيا.

خرج من الدور الأول بتعادله مع باراغواي وفوزه على سلوفينيا وخسارته من إسبانيا. نسخة 2010 في جنوب أفريقيا: خرج من الدور الأول بعد الخسارة من أوروغواي والفوز على فرنسا والتعادل مع المكسيك.

أبرز اللاعبين السابقين

بيني ماكارتي (79 مباراة دولية، 31 هدفا).

لوكاس راديبي (70 مباراة دولية، هدفان).

فيل ماسينغا (58 مباراة دولية، 18 هدفا).

شون بارتلت (74 مباراة دولية، 28 هدفا).

أبرز اللاعبين الحاليين

بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري (34 مباراة دولية، 14هدفا).

ميهلالى مايامبيلا لاعب أريس ليماسول (5 مباريات دولية، هدفان).

زاخيلي ليباسا لاعب سوبر سبور الجنوب أفريقي (7 مباريات، 3 أهداف).

لايلي فوستر مهاجم بيرنلي الإنجليزي (14 مباراة دولية، 4 أهداف).

مدرب منتخب جنوب أفريقيا

يشرف البلجيكي هوغو بروس، على تدريب جنوب أفريقيا منذ 5 مايو/أيار عام 2021، خلفا لموليفي نيتسكي الذي أقيل في مارس/آذار من العام ذاته، بعدما أخفقت جنوب أفريقيا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون.

وسبق لبروس (71 عاما) أن قاد منتخب الكاميرون للظفر بلقب كأس أمم أفريقيا 2017 لكنه أقيل بعد ذلك بسبب تواضع النتائج في كأس القارات والتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018.

Zimbabwe’s stadium crisis: Broos calls for CAF action ▪️Bafana Bafana boss says ban will motivate countries to invest in stadiumshttps://t.co/KHjFPfSrp9 pic.twitter.com/Ua3rW5jbOg — ZimLive (@zimlive) November 21, 2023

مباريات منتخب جنوب أفريقيا بالمجموعة الخامسة في أمم أفريقيا 2023