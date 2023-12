جنوب أفريقيا في كأس الأمم 2023.. العودة للتتويج بعد أكثر من ربع قرن

آخر مرة ظفر فيها منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم، بلقب كأس القارة كانت قبل أكثر من ربع قرن، ويأمل أن يعود لمنصات التتويج في نسخة 2023 وينسى إخفاقاته في النسخ السابقة من البطولة الأعرق في أفريقيا.

وتستضيف "ساحل العاج" النسخة الـ34 من البطولة في الفترة الممتدة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين. ويلعب "بافانا بافانا" أي (الأولاد) في مجموعة خامسة صعبة إلى جانب تونس ومالي وناميبيا.

واحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الـ66 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لديسمبر/كانون الأول 2023، وكان أفضل مركز له الـ16 وذلك في أغسطس/آب 1996.

