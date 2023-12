الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا يواصل إثارة الجدل بسلوكه الغريب

يواصل حارس عرين أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، تصرفاته الغريبة والمثيرة والتي جعلت منه أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم كرة القدم.

وفي أحدث تصرفاته، لعب دور البطولة مرة أخرى في عمل مثير للجدل في الدقائق الأخيرة للمباراة بين أستون فيلا وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الدخول في مشاجرة مع المهاجم نيل موباي.

You can't beat Emi Martinez in December. pic.twitter.com/BLQKfch7sE

وفيما كانت حرارة المباراة ترتفع والتوتر يزداد بين اللاعبين في المباراة التي خطف فيها "الفيلانز" فوزا مثيرا من برينتفورد، أمسك مارتينيز موباي من القميص لرفعه عن الأرض بعنف بعد أن اشتكى موباي من خطأ محتمل. وتسببت الحادثة في الشجار الثاني بالمباراة مما ترتب عنه طرد زميله كامارا.

وطرد الحكم ديفيد كوت، لاعب الوسط بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، كما أشهر البطاقة الصفراء لمارتينيز ومدربه أوناي إيمري، إضافة إلى لاعب برينتفورد نيل موباي بسبب سلوكهم غير الرياضي.

In my completely non biased opinion Emi Martinez should get a one match ban! pic.twitter.com/wZ44m7ILvK

— All Things Sheffield United (@AllThingsBlades) December 17, 2023