الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا يواصل إثارة الجدل بسلوكه الغريب

يواصل حارس عرين أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، تصرفاته الغريبة والمثيرة والتي جعلت منه أكثر الشخصيات إثارة للجدل في عالم كرة القدم.

وفي أحدث تصرفاته، لعب دور البطولة مرة أخرى في عمل مثير للجدل في الدقائق الأخيرة للمباراة بين أستون فيلا وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال الدخول في مشاجرة مع المهاجم نيل موباي.

You can't beat Emi Martinez in December. pic.twitter.com/BLQKfch7sE — PREMIUMERZA ⭐⭐⭐ (@PREMIUMERZA) December 17, 2023

وفيما كانت حرارة المباراة ترتفع والتوتر يزداد بين اللاعبين في المباراة التي خطف فيها "الفيلانز" فوزا مثيرا من برينتفورد، أمسك مارتينيز موباي من القميص لرفعه عن الأرض بعنف بعد أن اشتكى موباي من خطأ محتمل. وتسببت الحادثة في الشجار الثاني بالمباراة مما ترتب عنه طرد زميله كامارا.

وطرد الحكم ديفيد كوت، لاعب الوسط بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، كما أشهر البطاقة الصفراء لمارتينيز ومدربه أوناي إيمري، إضافة إلى لاعب برينتفورد نيل موباي بسبب سلوكهم غير الرياضي.

In my completely non biased opinion Emi Martinez should get a one match ban! pic.twitter.com/wZ44m7ILvK — All Things Sheffield United (@AllThingsBlades) December 17, 2023

وأثار سلوك مارتينيز، انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام الإنجليزية.

وقال مايك كيغان مراسل صحيفة ديلي ميل، "لا أحب مارتينيز على الإطلاق وأمس (في مباراة أستون فيلا وبرينتفورد) كان وصمة عار".

وقال إيان ليدمان الكاتب والصحفي الرياضي إنه "حارس مرمى جيد جدًا، لكنه أحمق بعض الشيء".

ذكرى كأس العالم

وجاءت الحادثة ضد برينتفورد قبل يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الأولى لفوز الأرجنتين بكأس العالم. وهي المناسبة التي جعلت الصحفيين الإنجليز يتذكرون أيضا حركاته الغريبة والمستفزة في مونديال 2022.

This save by Emi Martinez pic.twitter.com/GJUUBio1A5 — RVCJ Media (@RVCJ_FB) December 18, 2023

ويتذكر الكثيرون تصديه الأخير لتسديدة المهاجم الفرنسي كولو مواني في الدقائق الأخيرة من نهائي المونديال القطري، وتصديه لركلات الترجيح، لكن الكثيرين يتذكرون أيضا تصرفاته وسلوكه.

Emiliano Martinez, Kylian Mbappe'yi de şampiyonluk kutlamalarına dahil etti 🔥 pic.twitter.com/0oHkl3VK25 — mackolik (@mackolik) December 20, 2022

ولم يكتفِ مارتينيز بتصرفاته خلال مباريات المونديال، بل ارتكب حماقة أفظع لاحقا خلال المسيرة الاحتفالية بالعاصمة بوينس آيرس، حين حمل دمية وجهها مغطى بصورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، ما أثار موجة انتقادات واسعة عبر العالم الرياضي.