منتخب الإمارات في أمم آسيا 2023.. حلم الظفر باللقب الأول

يطمح المنتخب الإماراتي لكرة القدم إلى الصعود على منصة التتويج ببطولة أمم آسيا للمرة الأولى في مسيرته عندما يشارك في نهائيات نسخة 2023 المقررة في قطر للمرة الـ11 في تاريخه.

وتحتضن ملاعب قطر منافسات البطولة التي ستقام في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بأمم آسيا 2023 إلى جانب هونغ كونغ وفلسطين وإيران.

احتل الفريق المركز الـ64 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني 2023، أما أفضل مركز احتله "الأبيض" فكان 42 في نوفمبر/تشرين الثاني 1998.

التأسيس

تأسس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عام 1971، وانضم إلى الاتحاد الدولي والآسيوي في عام 1974.

خاض مباراته الدولية الأولى ضد منتخب قطر في 17 مارس /آذار 1972 بالرياض، وفاز بنتيجة هدف وحيد.

شارك مرة وحيدة في نهائيات كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وخسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام كولومبيا (0-2) وألمانيا الغربية (1-5) ويوغسلافيا (1-4).

أهداف منتخب الامارات في كاس العالم ١٩٩٠ في إيطاليا .

متى ستعود تلك الأيام لنعيش الفرحة التي عاشها ذلك الجيل 🇦🇪#كاس_العالم_روسيا_2018 #كأس_العالم_2108 pic.twitter.com/RJ1gRIoZSK — HA. (@Diviro3) June 19, 2018

كأس آسيا

منذ 1980 سيظهر "الأبيض الإماراتي" للمرة الـ11 في نهائيات كأس أمم آسيا.

نسخة 1980 في الكويت: خرج من الدور الأول بتعادله مع الكويت وتلقيه 3 هزائم من قطر وماليزيا وكوريا الجنوبية.

خرج من الدور الأول بتعادله مع الكويت وتلقيه 3 هزائم من قطر وماليزيا وكوريا الجنوبية. نسخة 1984 في سنغافورة: أقصي من الدور الأول بعد الهزيمة من إيران والصين والفوز على سنغافورة والهند.

أقصي من الدور الأول بعد الهزيمة من إيران والصين والفوز على سنغافورة والهند. نسخة 1988 في قطر: غادر الدور الأول عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية وإيران والفوز على اليابان.

غادر الدور الأول عقب الهزيمة من كوريا الجنوبية وإيران والفوز على اليابان. نسخة 1992 في اليابان: بلغ نصف النهائي وهزم أمام السعودية.

بلغ نصف النهائي وهزم أمام السعودية. نسخة 1996 في الإمارات: خسر النهائي ضد السعودية بركلات الترجيح 4-2.

بذكريات جيل الطلياني و زهير و كوجاك وحسن سعيد والبقية .. نقول يااااااا رب

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في المقطع أهداف منتخب الامارات في بطولة كأس آسيا 1996 ❤️🇦🇪

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⁧#قدام_يالأبيض⁩ ⁧#كأس_آسيا2019⁩ pic.twitter.com/HLwg1XEexz — معجب الهاجري (@MaajabM) January 5, 2019

نسخة 2004 في الصين: غادر من الدور الأول بعد الخسارة من الكويت وكوريا الجنوبية وتعادل مع الأردن.

غادر من الدور الأول بعد الخسارة من الكويت وكوريا الجنوبية وتعادل مع الأردن. نسخة 2007 في إندونيسيا وتايلند وفيتنام وماليزيا: أقصي من دور المجموعات نتيجة خسارته ضد فيتنام واليابان والفوز على قطر.

أقصي من دور المجموعات نتيجة خسارته ضد فيتنام واليابان والفوز على قطر. نسخة 2011 في قطر: خرج من الدور الأول بعد تعادله مع كوريا الشمالية والخسارة من العراق وإيران.

خرج من الدور الأول بعد تعادله مع كوريا الشمالية والخسارة من العراق وإيران. نسخة 2015 في أستراليا: بلغ نصف النهائي وهزم أمام البلد المنظم بهدفين دون رد.

بلغ نصف النهائي وهزم أمام البلد المنظم بهدفين دون رد. نسخة 2019 في الإمارات: انتهى مشواره عند المربع الذهبي بخسارته على يد منتخب قطر برباعية نظيفة.

أبرز اللاعبين السابقين:

فهد خميس.

عدنان الطلياني.

زهير بخيت.

إسماعيل مطر.

عمر عبد الرحمن (عموري).

أبرز اللاعبين الحاليين

علي مبخوت الهداف التاريخي للمنتخب (84 هدفا).

كايو كانيدو.

سيباستيان تيغالي.

ماجد حسن.

مدرب المنتخب

منذ تعيينه خلفا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا قاد البرتغالي باولو بينتو منتخب الإمارات في 3 مباريات ودية واثنتين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، وانتصر فيها جميعا حيث سجل الفريق 13 هدفا وتلقت شباكه هدفين فقط.

والإمارات ليس أول منتخب يدربه بينتو البالغ 54 عاما، لأنه أشرف سابقا على منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية خلال نسختي 2014 و2022 من كأس العالم.

أما على صعيد الأندية فقد درب كلا من أولمبياكوس اليوناني وتشونغتشينغ ليانغجيانغ الصيني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وكروزيرو البرازيلي.

خلال مسيرته التدريبية رفع اللاعب الدولي البرتغالي السابق ألقابا عدة، مثل كأس البرتغال (2006-2007 و2007-2008) وكأس السوبر (2007 و2008) والدوري اليوناني (2016 -2017) وكأس شرق آسيا مع كوريا الجنوبية (2019).

مباريات منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة بأمم آسيا 2023

14 يناير/كانون الثاني: الإمارات x هونغ كونغ (ملعب خليفة الدولي).

18 يناير/كانون الثاني: فلسطين x الإمارات (ملعب الجنوب).

23 يناير/كانون الثاني: إيران x الإمارات (ملعب المدينة التعليمية).