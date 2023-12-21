منتخب أنغولا بأمم أفريقيا 2023.. استعادة مغامرة نسختي 2008 و2010

يأمل منتخب أنغولا لكرة القدم في استعادة ذكريات وصوله إلى ربع النهائي في مشاركته بنسختي 2008 و2010، وذلك عندما يخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام الشهر المقبل.

ويظهر منتخب "الغزلان السوداء" -للمرة التاسعة- بالبطولة القارية التي تحتضنها ساحل العاج الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وتلعب أنغولا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

9 points to secure appearance number 9 on the grand stage 🌟 Angola had a remarkable road to #TotalEnergiesAFCON2023 🇦🇴 — CAF (@CAF_Online) September 24, 2023

التأسيس

تأسس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم عام 1979، وبعد عام واحد انضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة. ولعب المنتخب أول مباراة دولية في فبراير/شباط 1976، وخسرها أمام منتخب كونغو 2-3.

ويحتل "الغزلان السوداء" المركز الـ117 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما أفضل مركز تحصل عليه في التصنيف هو الـ45 في يوليو/تموز 2000.

أنغولا بأمم أفريقيا

تشارك أنغولا للمرة التاسعة في البطولة القارية، ونجحت في التأهل لأول مرة عام 1996.

نسخة 1996 بجنوب أفريقيا: غادرت من الدور الأول، بعد الخسارة أمام مصر وجنوب أفريقيا والتعادل مع الكاميرون.

غادرت من الدور الأول، بعد الخسارة أمام مصر وجنوب أفريقيا والتعادل مع الكاميرون. نسخة 1998 ببوركينا فاسو: أ قصيت من الدور الأول بتعادلها مع جنوب أفريقيا وناميبيا وخسارتها أمام ساحل العاج.

نسخة 2006 بمصر: خرجت من دور المجموعات بعد الهزيمة أمام الكاميرون والتعادل مع الكونغو الديمقراطية والفوز على توغو.

نسخة 2008 بغانا: بلغت ربع النهائي وخسرت أمام مصر 1-2 وغادرت المسابقة.

نسخة 2010 بأنغولا: وصلت لربع النهائي وانهزمت أمام غانا 0-1.

نسخة 2012 بغينيا الاستوائية والغابون: خرجت من الدور الأول بفوز على بوركينا فاسو وخسارة أمام ساحل العاج وتعادل مع السودان.

نسخة 2013 بجنوب أفريقيا: خرجت من الدور الأول، ب تعادل مع المغرب وخسارتين أمام كل من جنوب أفريقيا والرأس الأخضر.

خرجت من الدور الأول، ب نسخة 2019 بمصر: ودعت من الدور الأول ب تعادلين مع تونس وموريتانيا وخسارة أمام مالي.

أبرز اللاعبين السابقين

بيدرو مانتوراس

جيرالدو دا كوستا

سيباستياو جيلبرتو

فلافيو أمادو

Flavio Amado 🇦🇴 was once the Most Expensive Player based in Africa. He joined Al Ahly for $3.6 million in 2005. He won 3 CAF Champions League, 3 CAF Super Cups, 4 Egyptian Premier League, 2 Egypt Cups, 2 Girabola, 4 Egyptian Super Cups, 3 Taca de Angola and 1 Angolan Super Cup. pic.twitter.com/P8HBRA3Dvw — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 12, 2023

أبرز اللاعبين الحاليين

زيتو لوفومبو (كومو الإيطالي)

هيلدر كوستا (اتحاد جدة السعودي)

نيلسون دا لوز (فيترويا غيماريش البرتغالي)

جيلسون دالا (الوكرة القطري)

مدرب المنتخب

عين البرتغالي بيدرو سواريز غونزالفيس على رأس المنتخب الأنغولي عام 2019، وفي سبتمبر/أيلول 2023 نجح في قيادة الفريق إلى التأهل لنهائيات أمم أفريقيا المقبلة، بعد أن أنهى التصفيات المؤهلة ثانيا في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط خلف غانا المتصدرة (12 نقطة).

وقبل إشرافه على الفريق الأول، درب غونزالفيس (47 عاما) منتخبي غانا تحت 17 و20 عاما، وفريق بريميرو دي أوغستو الأنغولي وناديي لشبونة وأمورا البرتغاليين للناشئين.

مباريات أنغولا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أفريقيا: