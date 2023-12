منتخب أنغولا بأمم أفريقيا 2023.. استعادة مغامرة نسختي 2008 و2010

يأمل منتخب أنغولا لكرة القدم في استعادة ذكريات وصوله إلى ربع النهائي في مشاركته بنسختي 2008 و2010، وذلك عندما يخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي تقام الشهر المقبل.

ويظهر منتخب "الغزلان السوداء" -للمرة التاسعة- بالبطولة القارية التي تحتضنها ساحل العاج الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وتلعب أنغولا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

Angola had a remarkable road to #TotalEnergiesAFCON2023 🇦🇴

9 points to secure appearance number 9 on the grand stage 🌟

تأسس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم عام 1979، وبعد عام واحد انضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة. ولعب المنتخب أول مباراة دولية في فبراير/شباط 1976، وخسرها أمام منتخب كونغو 2-3.

ويحتل "الغزلان السوداء" المركز الـ117 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما أفضل مركز تحصل عليه في التصنيف هو الـ45 في يوليو/تموز 2000.

تشارك أنغولا للمرة التاسعة في البطولة القارية، ونجحت في التأهل لأول مرة عام 1996.

Flavio Amado 🇦🇴 was once the Most Expensive Player based in Africa.

He joined Al Ahly for $3.6 million in 2005.

He won 3 CAF Champions League, 3 CAF Super Cups, 4 Egyptian Premier League, 2 Egypt Cups, 2 Girabola, 4 Egyptian Super Cups, 3 Taca de Angola and 1 Angolan Super Cup. pic.twitter.com/P8HBRA3Dvw

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) January 12, 2023