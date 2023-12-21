مبابي يقود سان جيرمان لهزيمة ميتز في الدوري الفرنسي

استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مستحقا 3 -1 على ضيفه ميتز، في المرحلة الـ17 من المسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز بريست على ضيفه لوريان برباعية نظيفة، ورين على مضيفه كليمون 3-1، وليون على ضيفه نانت بهدف نظيف، ونيس على ضيفه لانس بدفين دون رد، وريمس على ضيفه لوهافر بهدف نظيف وستراسبورج على ضيفه ليل 2-1، وموناكو على مضيفه تولوز 2-1، في حين تعادل مونبيلييه مع ضيفه أولمبيك مارسيليا 1-1.

وعلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس، سجل ثلاثية الفريق الباريسي، فيتينيا (49)، وكيليان مبابي -الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25- ثنائية (60 و83).

وسجل ماثيو أودول الهدف الوحيد لميتز في الدقيقة الـ72.

وعقب تسجيله ثنائية، عزز مبابي صدارته لقائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا.

وارتفع رصيد سان جيرمان، إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ميتز، عند 16 نقطة في المركز الـ14.

وواصل نيس صراع المنافسة على القمة، بعدما تغلب على ضيفه لانس بهدفين دون رد.

ورفع نيس، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لانس، عند 26 نقطة في المركز السابع.