ليفربول يضرب ويستهام بخماسية ويكمل عقد المربع الذهبي في كأس الرابطة الإنجليزية

سحق ليفربول، ضيفه ويستهام يونايتد 5-1 على ملعب أنفيلد رود، ليكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

واكتفى ليفربول بهدف وحيد في الشوط الأول سجله لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي (28).

وفي الشوط الثاني انهار الضيف اللندني، واستقبل مرماه 4 أهداف أخرى، بواسطة سجل كورتيس جونز (56 و84) وكودي جاكبو (71) ومحمد صلاح (82)

وسجل جارود بوين هدف حفظ ماء الوجه لويستهام في الدقيقة الـ77.

وكانت أندية تشلسي وفولهام وميدلزبره تأهلت لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهتين متوازنتين:

ليفربول x فولهام

تشلسي x ميدلزبره.

وتقرر أن تقام مباراتا الذهاب في 8 يناير/المقبل، بينما مباراتا الإياب في 22 من الشهر نفسه.