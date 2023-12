غرينوود منبوذ مانشستر يونايتد يصبح نجما مع خيتافي في الليغا

أداء مذهل أمام إشبيلية، وتألق ضد أتلتيكو مدريد، وسرعة ومهارة، وتسجيل الأهداف، حوّلت الإنجليزي ماسون غرينوود، منبوذ مانشستر يونايتد، إلى نجم في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحديدا مع فريقه خيتافي.

وأسهم غرينوود بشكل فعال في تعادل خيتافي القاتل مع أتلتيكو مدريد 3-3 ضمن منافسات الجولة الـ18 من الليغا.

Mason Greenwood comforted Atletico Madrid player Rodrigo Riquelme who gave the team a late penalty. 👏♥️ pic.twitter.com/i9ZRzIaNCD — Kara (@UTDKara) December 20, 2023

وتشير أرقام غرينوود في مواجهة "الأتلتي" إلى استعادة مستواه السابق والواعد كأحد أفضل المواهب في أوروبا:

نسبة 83% نجاح في التمريرات.

نسبة 80% في المراوغات المكتملة أو التحركات التي تسببت واحدة منها في لمسة يد في اللحظات الأخيرة منحت ركلة جزاء لخيتافي وجاء منها هدف التعادل.

Antoine Griezmann after Atlético Madrid 3-3 Getafe🗣: “Mason Greenwood really caused us problems in the second half, we couldn't stop him and it cost us the game.” pic.twitter.com/NMzHyi9ft6 — Players Sayings (@PlayersSayings) December 20, 2023

وأقر أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، -في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة- أن "غرينوود سبب لنا المتاعب خلال المباراة".

وأضاف أن "الشوط الثاني كان شاهدا على ظهوره اللافت، فقد كلفنا التعادل".

وبات يتمتع الإنجليزي الشاب بأهمية واضحة في الفريق، حيث أصبح بالفعل لاعبا أساسيا وأسهم في في 9 من أصل الأهداف الـ24 التي سجلها خيتافي في الليغا.

Do you know insane it is for a player to not play for 2 years just to come back and drop performances like this Mason Greenwood 🫵🏽🫵🏽🫵🏽pic.twitter.com/uhx240DFQA — BurnHard (@BurnHardUTD) December 20, 2023

وانتزع غرينوود (22 عاما) مكانا أساسيا منذ الجولة السابعة من البطولة، ومنذ تلك اللحظة، تحول إلى قطعة أساسية في تشكيلة المدرب الإسباني خوسيه بوردالاس.

وجذب غرينوود الأنظار إليه بشدة خلال 109 أيام فقط، حيث شارك في 15 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وقال بوردالاس عن الدولي الإنجليزي السابق "كان رائعا.. توقعت ذلك منذ اليوم الأول، إنه لاعب مهاري وسيصل إلى أفضل مستوياته شيئا فشيئا، عاملناه بشكل جيد حقا".

Taking risks and growing stronger 💪🏼 pic.twitter.com/saXNPCMDml — Mason Greenwood (@MasenGreenwood) December 20, 2023

وأصبح تكيف غرينوود مع أجواء خيتافي حقيقة واقعة وبات واحدا من المجموعة حتى أن خيتافي والمانيو باتا يفكران في إمكانية تمديد عقد الإعارة لعام إضافي أو ضمه بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قبل بضعة أيام، أن نادي خيتافي يريد التوقيع مع غرينوود.

وانضم غرينوود -الذي غاب عن الملاعب منذ يناير/كانون الثاني 2022- لصفوف خيتافي خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من الفريق الإنجليزي، بعد تورطه في عدة قضايا أخلاقية.

ورغم تبرئته قضائيا، فإن النادي الإنجليزي فضّل عدم عودته إلى النادي بعد تحقيقات داخلية استمرت 6 أشهر عقب إطلاق سراحه من السجن.

🚨🚨🚨 Ten Hag wants the club to bring back Mason Greenwood in January.#MUFC pic.twitter.com/sfUsDP9wvX — Transfer Addicts (@TransferAddicts) December 20, 2023

ويحتل خيتافي المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة.