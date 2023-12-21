تصنيف الفيفا الأخير لعام 2023.. الأرجنتين أول العالم والمغرب أول أفريقيا والعرب
21/12/2023
احتفظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بصدارة النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات لعام 2023 الصادر -اليوم الخميس- عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا أي تغيير:
- الأرجنتين بالصدارة
- فرنسا
- إنجلترا
- بلجيكا
- البرازيل
- هولندا
- البرتغال
- إسبانيا
- إيطاليا
- كرواتيا.
وعلى مستوى قارة أفريقيا حل في الصدارة المنتخب المغربي صاحب المركز الـ13 في التصنيف العالمي، يليه:
- السنغال
- تونس
- الجزائر
- مصر
- نيجيريا
- الكاميرون
- ساحل العاج
- مالي
- بوركينا فاسو.
وحل المنتخب الياباني صاحب المركز الـ17 في التصنيف العالمي، في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه:
- إيران
- كوريا الجنوبية
- أستراليا
- السعودية
- قطر
- الإمارات
- أوزبكستان
- العراق
- الصين.
وفي تصنيف قارة أميركا الجنوبية، تصدر منتخب الأرجنتين القائمة يليه
- البرازيل
- أوروغواي
- كولومبيا
- الإكوادور
- بيرو
- تشيلي
- فنزويلا
- باراغواي
- بوليفيا.
وفي تصنيف أميركا الشمالية حل منتخب أميركا في الصدارة يليه:
- المكسيك
- بنما
- كندا
- كوستاريكا
- جامايكا.
المصدر : وكالات