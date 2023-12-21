تصنيف الفيفا الأخير لعام 2023.. الأرجنتين أول العالم والمغرب أول أفريقيا والعرب

احتفظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم بصدارة النسخة الأخيرة من التصنيف العالمي للمنتخبات لعام 2023 الصادر -اليوم الخميس- عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا أي تغيير:

الأرجنتين بالصدارة فرنسا إنجلترا بلجيكا البرازيل هولندا البرتغال إسبانيا إيطاليا كرواتيا.

وعلى مستوى قارة أفريقيا حل في الصدارة المنتخب المغربي صاحب المركز الـ13 في التصنيف العالمي، يليه:

السنغال

تونس

الجزائر

مصر

نيجيريا

الكاميرون

ساحل العاج

مالي

بوركينا فاسو.

وحل المنتخب الياباني صاحب المركز الـ17 في التصنيف العالمي، في صدارة تصنيف المنتخبات الآسيوية، يليه:

إيران

كوريا الجنوبية

أستراليا

السعودية

قطر

الإمارات

أوزبكستان

العراق

الصين.

وفي تصنيف قارة أميركا الجنوبية، تصدر منتخب الأرجنتين القائمة يليه

البرازيل

أوروغواي

كولومبيا

الإكوادور

بيرو

تشيلي

فنزويلا

باراغواي

بوليفيا.

وفي تصنيف أميركا الشمالية حل منتخب أميركا في الصدارة يليه: