بولونيا يفجر مفاجأة مدوية ويجرد إنتر ميلان من لقبه بطلا لكأس إيطاليا

فجر فريق بولونيا، مفاجأة مدوية، بعد أن أطاح بمضيفه إنتر ميلان، مبكرا من الدور ثمن النهائي في كأس إيطاليا لكرة القدم.

وقلب بولونيا تأخره بهدف نظيف أمام "النيراتزوري"، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، إلى انتصار 2-1، ليصعد فريق المدرب تياغو موتا إلى ربع نهائي المسابقة.

وتعادل الفريقان بدون أهداف في الوقت الأصلي، الذي شهد إهدار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة الـ65، ليلعبا وقتا إضافيا على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، بادر كارلوس أوجوستو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة الـ92، قبل أن يقلب بولونيا الأمور رأسا على عقب في اللقاء، بتسجيل سام بوكيما ودان ندوي هدفين للضيوف في الدقيقتين 112 و116 على الترتيب.