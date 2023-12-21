برشلونة متمسك بتشافي رغم الأداء الفوضوي والنتائج السيئة

رغم نتائج برشلونة الهزيلة مؤخرا، تشير تقارير إعلامية إلى أن رئيس البرسا خوان لابورتا متمسك بالمدرب تشافي هرنانديز على الأقل حتى الصيف بغض النظر عما يحدث، لكنه يضع المدرب المكسيكسي رافائيل ماركيز كخليفة.

ويواجه تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كثيرا من الانتقادات مؤخرا، خصوصا عقب الخسارة (2-4) أمام جيرونا، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

I'm not suppose to slander my own players but this too

they have blood in their hands for doing this to the best coach in the world Xavi Hernandez. We are with Xavi pic.twitter.com/CGV4T8E3a0 — Ovoke (@PeaceMakerOvoke) December 17, 2023

وازداد الوضع سوءا بالنسبة لتشافي بعد الهزيمة من أنتويرب البلجيكي 2-3 في دوري أبطال أوروبا والتعادل مع فالنسيا 1-1 في الجولة الـ17 من الليغا.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن لابورتا واضح جدا بخصوص أن تشافي هو المدرب المثالي للبرسا وأنه جنبا إلى جنب مع اللاعبين، يصححون الوضع الحالي، الذي يتسم بالأداء الفوضوي والنتائج السيئة، وأن مجلس الإدارة لا يفكر في بديل.

📊 Xavi Hernandez; Barça'nın baş məşqçisi kimi heç vaxt ardıcıl 3 oyunda məğlub olmayıb ⤵️ ❌ 🆚 Girona FC (2-4)

❌ 🆚 Royal Antwerp FC (3-2)

⚠️ 🆚 Valencia CF ❓#FCAZFAB pic.twitter.com/sYcqg4SXOS — FC Barcelona Azerbaijan (@fcbazfan2010) December 16, 2023

ويثق لابورتا في تشافي والفريق، خاصة بعد اللقاء الذي جمعهما في أنتويرب، بعد الفشل الذريع في دوري أبطال أوروبا.

ونزل الرئيس إلى غرفة تبديل الملابس، وتحدث مع اللاعبين، واعترف بأن الهزيمة أمام جيرونا أضرت به، لكنه رأى أن اللاعبين ملتزمون للغاية وقادرون على القتال لكل الألقاب.

FC Barcelona coach Joan Laporta has stated he has total confidence in Xavi Hernandez but warned there will be consequences for a trophyless season. https://t.co/QgQLI8ImLu pic.twitter.com/hCaxJquk89 — Forbes SportsMoney (@ForbesSports) December 18, 2023

ويبدو أن الخيار الوحيد لعدم حدوث ذلك هو أن يقرر المدرب نفسه الرحيل، وهو أمر يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، لأن لاعب خط الوسط السابق اعترف في مناسبات لا حصر لها بأنه يرى نفسه قادرا على تصحيح مسار موسم برشلونة.

🤝 FC Barcelona and coach Xavi Hernández have reached an agreement to renew his contract until 30 June 2025 with an optional further year. — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2023

وأعلن نادي برشلونة في سبتمبر/أيلول الماضي تمديد عقد مدربه تشافي هرنانديز حتى 2025.

وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس إن "العقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي".

وتولى تشافي (43 عاما) مسؤولية الفريق الذي لعب في صفوفه خلال غالبية مسيرته الاحترافية في 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان.

وحقق لقبه الأول على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني الموسم الماضي عندما فاز بكأس السوبر الإسبانية قبل أن يقود الفريق للفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة الأولى في 4 سنوات ورقم 27 إجمالا.

وكشفت "ماركا" أنه في حالة رحيله غير المتوقع، فإن لابورتا ومديريه سيعهدون بالفريق إلى المدرب رافا ماركيز مدرب برشلونة أتلتيك "الفريق الرديف للبرسا".

Medios en Barcelona afirman que en caso de una hipotética salida de Xavi Hernández del Barcelona, el mexicano Rafael Márquez sería el D.T. sustituto. ¿Les gustaría ver a Rafa como entrenador del Barça? pic.twitter.com/MRBDxXbmMe — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) November 16, 2023

وأكد المدرب المكسيكي، الأسبوع الماضي أنه إذا حظي مستقبلا بفرصة تدريب الفريق الأول للبلوغرانا سيكون جاهزا.

ويبدو برشلونة متفائلا بشأن حسم لقب الليغا وأيضا بشأن الدور الذي سيلعبه الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بهما فريقه برشلونة للإفلات من فخ مضيفه ألميريا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3-2، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وأوقعت القرعة النادي الكتالوني في مواجهة نابولي في دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.