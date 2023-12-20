نيمار يغيب عن البرازيل في كوبا أميركا

يخوض منتخب السامبا غمار بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في يونيو/حزيران 2024، محروما من خدمات نجم الهلال السعودي نيمار بداعي الإصابة.

وقال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي لإذاعة "راديو 98″: " نحتاج للصبر.. من المبكر أن نتحدث عن عودته قبل 9 أشهر". مضيفا أنه "من غير المنطقي أن نتخطى مراحل التعافي ونتحمل مخاطر دون داع".

وتقام بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين 20 يونيو/حزيران إلى 24 يوليو/تموز المقبلين.

وتعرض نيمار لتمزق في الرباط الصليبي الغضروف المفصلي بركبته اليسرى في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي بهدفين نظيفين أمام منتخب أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخضع لاعب الهلال السعودي لعملية جراحية في البرازيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويتوقع أن يكون نيمار جاهزا للعب في أعلى المستويات في أغسطس/آب المقبل.

ويبدو لاسمار الذي أجرى العملية الجراحية لنيمار، مطمئنا بشأن قدرة النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي على العودة إلى المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة، قائلا: "نتوقع أن يتعافى تماما بعد هذه الفترة، وأن يكون جاهزا للعودة إلى اللعب على مستوى عال، بنتائج جيدة، من دون أي نوع من القيود".

Neymar in 21 Copa America.

6 matches

2G 3A

35 dribbles

22 key passes

9 big changes created

Absolute elite.pic.twitter.com/cJvItaRcvP — Lovemy10s (@Lu852Lu) December 20, 2023

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس/آب بصفقة ضخمة، بعد 6 مواسم في باريس سان جرمان، وهي فترة تخللتها العديد من الإصابات البدنية.

وأبعدته هذا العام إصابة خطيرة في كاحله الأيمن عن الملاعب لمدة 6 أشهر، من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول.

تعرض لإصابة في المباراة الأولى للبرازيل في مونديال قطر 2022 أمام صربيا. عاد في ثمن النهائي دون أن ينجح في مساعدة البرازيل على تفادي الخروج من ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وحطم نيمار في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، الرقم القياسي لمواطنه بيليه في عدد الأهداف الدولية عندما سجل ثنائية في مرمى بوليفيا (5-1) رافعا رصيده الى 79 هدفا، بفارق هدفين عن "الملك".