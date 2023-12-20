منتخب قرغيزستان في كأس آسيا 2023.. تاريخ متواضع وطموح كبير
يتطلع منتخب قرغيزستان لكرة القدم، إلى تكرار إنجازه في نسخة 2019 من كأس أمم آسيا، عندما يخوض غمار البطولة القارية التي تقام في قطر الشهر المقبل.
وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.
ويلعب منتخب قرغيزستان في المجموعة السادسة إلى جانب تايلند والسعودية وعُمان.
Congratulations! @_FFKR
The national football team of Kyrgyzstan has risen by 40 positions in the updated @FIFAcom ranking.
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— Visit Kyrgyzstan 🇰🇬 (@visitKGZ) April 12, 2018
احتل المركز 98 في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وكان أفضل تصنيف له المركز الـ75 في أبريل/نيسان ومايو/أيار عام 2018.
التأسيس
تأسس منتخب قرغيزستان عام 1992، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي في العام ذاته. وخاض مباراته الدولية الأولى في 1992 ضد أوزبكستان وخسرها بثلاثية نظيفة.
وفاز منتخب قرغيزستان بالميدالية البرونزية لكأس التحدي الآسيوي عام 2006، لكن لم يسبق له التأهل لكأس العالم.
كأس آسيا
بلغ منتخب قرغيزستان نهائيات كأس آسيا مرة واحدة في نسخة 2019 التي استضافتها الإمارات. وتأهل منتخب "الصقور البيضاء" إلى ثُمن نهائي البطولة القارية، على الرغم من وقوعه في مجموعة قوية ضمت كوريا الجنوبية والصين إضافة إلى الفلبين.
وعلى الرغم من الخسارة أمام كوريا الجنوبية والصين، فإن منتخب آسيا الوسطى قدم أداء مذهلا أمام منتخب الفلبين في مباراته الأخيرة بالمجموعة وفاز عليه 3 – 1، وهو ما كان كافيا لتأمين مكان له في الأدوار الإقصائية.
وانتهت مغامرة "الصقور" على يد صاحب الأرض والجمهور، وقدم المنتخب القرغيزي أداء كبيرا، وفرض التعادل على المنتخب الإماراتي وأخذ المباراة إلى وقت إضافي قبل أن يخسر 2-3.
#كأس_أمم_آسيا 2019 ⚽️#الصين_قيرغيزستان 🇰🇬🇨🇳
1/2 pic.twitter.com/CzHmxoFoMi
— Abdullah Alyami (@_Abdullah911) January 7, 2019
منتخب #الإمارات يطيح #بقيرغيزستان ويتأهل لربع نهائي #كأس_آسيا_2019https://t.co/gSgQFXpnpJ#إرم_نيوز #الإمارات_قيرغيزستان pic.twitter.com/SoDzlH637V
— Erem News – إرم نيوز (@EremNews) January 21, 2019
مدرب المنتخب
في أبريل/نيسان 2023، أعلن الاتحاد القرغيزي تعيين المدرب السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب السابق الكساندر كريستينين.
"Individual mistake kill us", Stefan Tarkovic, Jurulatih Kyrgyzstan. @ASTROARENA pic.twitter.com/5v7vJ1FLdM
— Zulhelmi Zainal Azam (@zulhelmizainal1) November 16, 2023
وقال تاركوفيتش إن وقوع الفريق في مجموعة صعبة لن يمنعه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس آسيا قطر.
ودرّب تاركوفيتش عدة فرق في بلاده كما أشرف على مختلف الفرق السنية لمنتخب بلاده وتسلم لفترة منتخب سلوفاكيا الأول.
أبرز اللاعبين:
- ميرلان مورزاييف: الهداف التاريخي للمنتخب (16 هدفا، لاعب هانوي الفيتنامي).
- كيرات جيرجالبيك أولو: الأكثر مشاركة مع المنتخب بـ64 مباراة (لاعب أكسو الكازاخستاني).
- جوال كوجو: (دينامو سمرقند الأوزبكي).
- كولزيغيت عليكولوف: (نيمان غروندو البيلاروسي).
This will be the second appearance for the Kyrgyz Republic at an AFC Asian Cup™.#asiancup2023 pic.twitter.com/nZ1Idwc7Dt
— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) December 8, 2023
مباريات قرغيزستان في المجموعة السادسة بكأس آسيا:
- 16 يناير/كانون الثاني: تايلند – قيرغيزستان (ملعب عبد الله بن خليفة).
- 21 يناير/كانون الثاني: قرغيزستان – السعودية (ملعب خليفة الدولي).
- 25 يناير/كانون الثاني: قرغيزستان- عُمان (ملعب عبد الله بن خليفة).