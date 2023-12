منتخب قرغيزستان في كأس آسيا 2023.. تاريخ متواضع وطموح كبير

يتطلع منتخب قرغيزستان لكرة القدم، إلى تكرار إنجازه في نسخة 2019 من كأس أمم آسيا، عندما يخوض غمار البطولة القارية التي تقام في قطر الشهر المقبل.

وتقام البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط المقبلين، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

ويلعب منتخب قرغيزستان في المجموعة السادسة إلى جانب تايلند والسعودية وعُمان.

Congratulations! @_FFKR The national football team of Kyrgyzstan has risen by 40 positions in the updated @FIFAcom ranking.

احتل المركز 98 في تصنيف فيفا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وكان أفضل تصنيف له المركز الـ75 في أبريل/نيسان ومايو/أيار عام 2018.

تأسس منتخب قرغيزستان عام 1992، وانضم إلى الاتحادين الدولي والآسيوي في العام ذاته. وخاض مباراته الدولية الأولى في 1992 ضد أوزبكستان وخسرها بثلاثية نظيفة.

وفاز منتخب قرغيزستان بالميدالية البرونزية لكأس التحدي الآسيوي عام 2006، لكن لم يسبق له التأهل لكأس العالم.

بلغ منتخب قرغيزستان نهائيات كأس آسيا مرة واحدة في نسخة 2019 التي استضافتها الإمارات. وتأهل منتخب "الصقور البيضاء" إلى ثُمن نهائي البطولة القارية، على الرغم من وقوعه في مجموعة قوية ضمت كوريا الجنوبية والصين إضافة إلى الفلبين.

وعلى الرغم من الخسارة أمام كوريا الجنوبية والصين، فإن منتخب آسيا الوسطى قدم أداء مذهلا أمام منتخب الفلبين في مباراته الأخيرة بالمجموعة وفاز عليه 3 – 1، وهو ما كان كافيا لتأمين مكان له في الأدوار الإقصائية.

وانتهت مغامرة "الصقور" على يد صاحب الأرض والجمهور، وقدم المنتخب القرغيزي أداء كبيرا، وفرض التعادل على المنتخب الإماراتي وأخذ المباراة إلى وقت إضافي قبل أن يخسر 2-3.

في أبريل/نيسان 2023، أعلن الاتحاد القرغيزي تعيين المدرب السلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مدربا للمنتخب الوطني، خلفا للمدرب السابق الكساندر كريستينين.

وقال تاركوفيتش إن وقوع الفريق في مجموعة صعبة لن يمنعه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس آسيا قطر.

ودرّب تاركوفيتش عدة فرق في بلاده كما أشرف على مختلف الفرق السنية لمنتخب بلاده وتسلم لفترة منتخب سلوفاكيا الأول.

This will be the second appearance for the Kyrgyz Republic at an AFC Asian Cup™.#asiancup2023 pic.twitter.com/nZ1Idwc7Dt

— AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) December 8, 2023