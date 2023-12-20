مبابي نجم سان جيرمان.. مسيرة مظفرة في سن مبكرة

تزدحم خزانة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقائد منتخب فرنسا، بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية والأرقام الشخصية، رغم أن اللاعب يحتفل -اليوم- بعيد ميلاده الـ25 فقط.

وسجل مبابي في مسيرته 304 أهداف وقدم 148 تمريرة حاسمة في 416 مباراة لعبها مع منتخب فرنسا وفريقي موناكو وسان جيرمان.

وبدأت ملحمة مبابي في 2016 مع نادي موناكو الفرنسي لتستمر مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي محققا خلالها 16 لقبا.

25 – Kylian Mbappé fête en ce 20 décembre ses 25 ans. À cette occasion, OptaJean vous propose de revenir sur plusieurs chiffres marquants dans la carrière du capitaine des Bleus. Thread. pic.twitter.com/Kx2fxBbTIr — OptaJean (@OptaJean) December 20, 2023

توج مبابي 6 مرات بالدوري الفرنسي وبكأس فرنسا 3 مرات، ومثلها في كأس السوبر المحلي، ومرتين في كأس الرابطة.

الهداف التاريخي لسان جيرمان

وفي مارس/آذار الماضي، بات مبابي الهداف التاريخي للفريق الباريسي، بعد أن سجل الهدف الرابع لفريقه في الفوز على نانت (4-2) ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي.

وانفرد مبابي بالرقم القياسي لعدد الأهداف في تاريخ الفريق الباريسي بـ201 هدف في 247 مباراة، متقدما على الأوروغواياني إدينسون كافاني (200 هدف). وواصل هز الشباك وسجل 231 هدفا في 281 مباراة للفريق الباريسي.

قائمة هدافي فرنسا

دخل مبابي إلى القائمة القصيرة لهدافي فرنسا عبر التاريخ في فترة وجيزة محتلا المركز الثالث بـ46 هدفا خلف الأسطورة تيري هنري (51) وأوليفييه جيرو (56).

وفي عامه الـ24 أصبح مبابي، أصغر لاعب كرة قدم يصل إلى الهدف رقم 300، ليلتحق بكوكبة من نجوم الساحرة المستديرة على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جوائز محلية

توج "السهم الفرنسي" هدافا للدوري المحلي في 5 مناسبات، ومرة واحدة بجائزة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف.

وأحرز جائزة أفضل لاعب فرنسي 3 مرات، وجائزة لاعب العام 4 مرات.

كما حاز جائزة أفضل لاعب شاب في 3 مناسبات كما اختير ضمن تشكيلة العام في الدوري الفرنسي 6 مرات.

أرقام كأس العالم

مع منتخب فرنسا، توج مبابي بكأس العالم عام 2018 في روسيا، كما وصل إلى النهائي في مونديال قطر2022.

وشهد نسخة قطر، تسجيل مبابي لـ8 أهداف كاملة ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا خلال نسخة واحدة منذ 20 عاما معادلا رقم الأسطورة رونالدو نازاريو الذي سجل نفس العدد في نسخة 2002، التي توجت بها البرازيل.

كما أصبح ثاني لاعب بعد الأسطورة البرازيلية بيليه، يسجل ثلاثية (هاتريك) في نهائي كأس العالم.

ويحتل مبابي أيضا المركز الثاني في قائمة هدافي كأس العالم بـ12 هدفا (بينها 4 في مباراتين نهائيتين وهو رقم قياسي) وبفارق هدف واحد فقط خلف مواطنه جيست فونتاين.

أرقام قارية

في سن الـ24 فقط، وصل النجم الفرنسي إلى هدفه رقم 41 في 62 مباراة بدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي دفع مدربه لويس إنريكي إلى وصفه بأنه "أفضل لاعب في العالم حاليا".

Happy birthday 🎊 Kylian Mbappe.. Big 25 🔥🔥 pic.twitter.com/2twbu6FvHR — ABØCHIE 👑🧘🏾‍♂️ (@_abochie) December 20, 2023

إلى جانب ذلك فاز مبابي بلقب دوري الأمم الأوروبية 2021، وأسهم في تسجيل هدف الفوز ضد إسبانيا.