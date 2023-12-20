في مباراة مثيرة شهدت هدفا قاتلا.. تشلسي يطيح بنيوكاسل من كأس الرابطة

أطاح فريق تشلسي بضيفه نيوكاسل يونايتد من ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

انتزع تشلسي بطاقة التأهل بسيناريو مثير بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة الـ16، وأحرز الأوكراني ميخايلو مودريك هدف التعادل للبلوز في الدقيقة الـ92.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني بنتيجة 4-2 بعد تألق الحارس دوردي بيتروفيتش الذي تصدى لركلتي ترجيح.

وفرّط نيوكاسل يونايتد في بطاقة التأهل خلال الثواني الأخيرة لينهي مسلسل إقصائه للكبار بعدما أطاح بمانشستر يونايتد وقبله مانشستر سيتي في المراحل السابقة.

وبنفس السيناريو تأهل فولهام بعد التعادل مع مضيفه إيفرتون 1-1 ثم التفوق بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.

وتختتم مباريات دور الثمانية بمواجهة بين ليفربول وويستهام يونايتد على ملعب أنفيلد الأربعاء.