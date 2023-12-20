فروزينوني يسحق نابولي ويقصيه من كأس إيطاليا

تلقى نابولي الإيطالي، خسارة قاسية من مضيفه فروزينوني برباعية نظيفة، ليودع منافسات كأس إيطاليا من دور الـ16.

وانهار حامل لقب الدوري الإيطالي، أمام منافسه في آخر 30 دقيقة من الشوط الثاني، حيث تقدم فروزينوني بهدفين سجلهما إنزو بارينشيا (65) وجوزيبي كاسو (70).

بنتيجة مدوية 0-4 في استاد مارادونا.. فروزينوني يفجر المفاجأة ويقصي نابولي من كأس إيطاليا شاهد الأهداف#نابولي_فروزينوني #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/4guaJw1pwW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 19, 2023

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف المغربي وليد شديرة الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الـ91، واختتم عبدو هروي الرباعية في الدقيقة الـ95.

بهذا الفوز العريض تأهل فروزينوني لدور الثمانية منتظرا الفائز من مواجهة يوفنتوس ضد ساليرنيتانا.

وكان فيورنتينا أول المتأهلين لدور الثمانية في كأس إيطاليا بفوزه على بارما 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2.