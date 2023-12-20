بسبب حكم قضائي بفرنسا.. احتمال غياب الجزائري عطال عن أمم أفريقيا في ساحل العاج

يواجه الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، إمكانية الغياب عن تشكيلة منتخب "محاربي الصحراء" في نهائيات أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج بسبب حكم قضائي بفرنسا على خلفية منشور على مواقع التواصل يدعم فيه غزة.

وطالبت النيابة العامة لمدينة نيس (جنوب فرنسا) بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو ضد عطال، الذي حوكم في 18 سبتمبر/أيلول الماضي من قبل محكمة الجنايات في نيس.

ومن المقرر أن يعلن الحكم في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

🚨 Algerian footballer Youcef Atal was on trial in France on Monday after he shared a post supporting Palestine. Prosecuters are seeking a 10-month suspended sentence. pic.twitter.com/394ioUIA2G — • (@Alhamdhulillaah) December 19, 2023

وفي انتظار إصدار الحكم النهائي، سيكون عطال ممنوعا من مغادرة فرنسا، وبالتالي سيغيب عن المرحلة الأولى من تحضيرات منتخب الجزائر لنهائيات البطولة القارية.

كما يواجه عطال خطر الغياب عن بطولة أمم أفريقيا في حال أقرت المحكمة الفرنسية عقوبة السجن بحقه دون إيقاف التنفيذ.

وتجري منافسات نهائيات أمم أفريقيا من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين 2024.

10 mois de prison avec sursis requis contre Youcef Atal de l'OGC Nice, pour avoir partagé une vidéo antisémite sur Instagram La prochaine fois Youssef avalera son antisémitisme au lieu de le vomir.#YoussefAtal en prison ! pic.twitter.com/MN6TVTBr1E — SAMRAH Atika©️💙🤍❤️ (@atika_samrah) December 18, 2023

وأعلن فريق نيس إيقاف عطال الشهر الماضي، فضلا عن قيام اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبته بالإيقاف لمدة 7 مباريات.

وجاء القرار بسبب دعم عطال للقضية الفلسطينية، واحتجاجه على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بغزة في فيديو نشره في حسابه على إنستغرام.

ما حدث اليوم في محاكمة يوسف عطال هو التماس قدمته النيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية ، على أن يصدر الحكم لاحقا عن محكمة نيس ، ويكون ابتدائيا ، يمكن الطعن فيه بالاستئناف .

للعلم فقد تضمن التماس وكيل الجمهورية عقوبة أصلية بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قيمتها 45 ألف… pic.twitter.com/vKURvtgOe5 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 18, 2023

وبانتظار صدور الحكم، منع عطال من مغادرة الأراضي الفرنسية باستثناء السفر لأسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.

وكان موقع "نيس ماتين" الفرنسي، ذكر أن عطال لن يعود مجددا لارتداء قميص نيس حتى بعد نهاية فترة عقوبته، وأنه من المنتظر أن يُباع في فترة الانتقالات الشتوية.