بسبب حكم قضائي بفرنسا.. احتمال غياب الجزائري عطال عن أمم أفريقيا في ساحل العاج

يواجه الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، إمكانية الغياب عن تشكيلة منتخب "محاربي الصحراء" في نهائيات أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج بسبب حكم قضائي بفرنسا على خلفية منشور على مواقع التواصل يدعم فيه غزة.

وطالبت النيابة العامة لمدينة نيس (جنوب فرنسا) بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو ضد عطال، الذي حوكم في 18 سبتمبر/أيلول الماضي من قبل محكمة الجنايات في نيس.

ومن المقرر أن يعلن الحكم في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.

🚨 Algerian footballer Youcef Atal was on trial in France on Monday after he shared a post supporting Palestine.

Prosecuters are seeking a 10-month suspended sentence. pic.twitter.com/394ioUIA2G

