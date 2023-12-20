برشلونة يهزم ألميريا بشق الأنفس في الليغا

أحرز سيرجي روبيرتو هدفين قاد بهما فريقه برشلونة للإفلات من فخ مضيفه ألميريا، بعدما تغلب عليه بصعوبة بالغة 3-2، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ18 للمسابقة.

واتسمت المباراة، التي جرت على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي بالإثارة خلال شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، وبدا واضحا معاناة نجوم برشلونة أمام منافسه المتواضع، الذي مازال يبحث عن انتصاره

الأول في المسابقة خلال الموسم الحالي، وكادت الهفوات الدفاعية الساذجة للفريق المضيف أن تفقده مزيدا من النقاط في البطولة التي يطمح للاحتفاظ بلقبها للموسم الثاني على التوالي.

وبادر رافينيا التسجيل لمصلحة برشلونة في الدقيقة 33، لكن ليو بابتيستا أدرك التعادل لألميريا في الدقيقة الـ41.

وتقدم برشلونة مجددا بهدف عن طريق سيرجي روبيرتو في الدقيقة الـ60، غير أن إدغار غونزاليس منح التعادل مرة أخرى لألميريا في الدقيقة الـ71.

وتقمص سيرجي روبيرتو دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 83، ليبقي على آمال أبناء تشافي هيرنانديز في المنافسة على اللقب.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه الثاني فقط في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 38 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق 6 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، و4 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، اللذين سيقابلان ريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس على الترتيب، غدا الخميس خارج ملاعبهما.

في المقابل، توقف رصيد ألميريا، الذي تكبد خسارته الـ13 في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 تعادلات، عند 5 نقاط في قاع الترتيب.