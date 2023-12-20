الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك أول الواصلين لربع النهائي وبركان واتحاد العاصمة يقتربان

حجز الزمالك المصري أولى بطاقات دور الثمانية لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) بتعادله السلبي مع مضيفه "ساغرادا إسبرانسا" الأنغولي -اليوم الأربعاء- في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وهذا التأهل الأول للزمالك إلى الأدوار الإقصائية للمسابقات الأفريقية، منذ بلوغه نهائي دوري أبطال أفريقيا، عام 2020، حين خسر 1-2 أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وحافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية رافعا رصيده إلى 10 نقاط بفارق 6 نقاط أمام ساغرادا الثالث. ويلتقي لاحقا سوار الغيني متذيل الترتيب بلا نقاط مع أبو سليم الليبي الثاني برصيد 6 نقاط.

قاب قوسين

وفي المجموعة الرابعة، وضع نهضة بركان المغربي، قدما في ربع النهائي، بعدما عاد من أرض مضيفه "ديابل نوار الكونغولي" بنقطة التعادل 1-1.

وفرّط الفريق المغربي الساعي إلى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2020 و2022، بالتأهل إذ فشل في استغلال النقص العددي لدى مضيفه طوال نصف ساعة من عمر اللقاء، حيث نجح الفريق المضيف في إيقاف سلسلة انتصارات "البراكنة".

وتمكن الفريق الكونغولي -على عكس مجريات الشوط الأول- من التقدم عبر ألفيس نغاكوسو (41). وضغط الفريق المغربي طيلة الشوط الثاني، وأدرك التعادل سريعا عبر يوسف الزغودي (53).

وواصل ديابل نوار اللقاء بـ10 لاعبين إثر طرد جانارد كامبامبا لحصوله على الإنذار الثاني (60)، إلا أن محاولات بركان لم تفلح في حسم النتيجة.

وفي المجموعة عينها تغلب الملعب المالي على ضيفه سيكوكوني الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

ورفع نهضة بركان رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة أمام الملعب المالي 7 نقاط، ويأتي سيكوكوني ثالثا بـ4 نقاط وديابل نوار رابعا بنقطة يتيمة.

الاتحاد الجزائري يقترب

وفي المجموعة الأولى، حذا اتحاد الجزائر حامل اللقب حذو نهضة بركان ووضع قدما في ربع النهائي بتعادله مع مضيفه فيوتشر المصري سلبيا في القمة العربية الخالصة بالقاهرة.

وكان الفريق الجزائري قريبا في مناسبات عدة من حسم المواجهة إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة لترجمة سيطرته إلى انتصار، فيما اعتمد الفريق المصري على المرتدات السريعة.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام فيوتشر الثاني.

ويلتقى لاحقا سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي متذيل الترتيب بلا نقاط مع ضيفه الهلال الليبي الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، اكتسح دريمز الغاني ضيفه أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي برباعية نظيفة في كايب كوست، تناوب على تسجيلها أغينيم بواتينغ منساه (35) وبويو آدي (49 خطأ في مرمى فريقه)، المخضرم جون أنطوي (74) وتاميكو نوهو (90+2).

ورفع دريمز رصيده إلى 9 نقاط بفوزه الثالث، فانفرد بصدارة المجموعة مؤقتا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريفرز يونايتد النيجيري والأفريقي التونسي اللذين يلتقيان لاحقا في رادس. ومني أكاديميكا برابع خساراته وبقي بلا رصيد.