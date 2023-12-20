أولى مفاجآت القوائم.. عدم استدعاء عمر السومة لقائمة سوريا في أمم آسيا 2023

خلت القائمة الأولية لمنتخب سوريا لكرة القدم التي ستخوض نهائيات كأس آسيا قطر 2023 من اسم اللاعب عمر السومة مهاجم النادي العربي القطري، الذي سجل 21 هدفا في 40 مباراة دولية.

وأعلن الاتحاد السوري اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي القائمة الأولية للمنتخب، التي يغيب عنها أيضا محمود المواس لاعب الشرطة العراقي، وضمت قائمة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب السوري 33 لاعبا، سيختار 26 منهم لخوض البطولة التي تقام في الفترة بين 12 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2024.

ومع غياب السومة سيعول المنتخب السوري على عمر خريبين (شباب الأهلي الإماراتي)، وعلاء الدين دالي (نفط ميسان العراقي)، كما استدعى كوبر المهاجم الكولومبي من أصول سورية بابلو صباغ، ولاعب الوسط خليل إلياس المحترف سابقا مع سان لورينزو الأرجنتيني، والمدافع أيهم أوسو الذي سبق له تمثيل منتخب السويد.

وتخوض سوريا وديتين ضد قرغيزستان وماليزيا يناير/كانون الثاني المقبل في دبي والدوحة على الترتيب، استعدادا للبطولة القارية.

ويلعب منتخب "نسور قاسيون" في المجموعة الثانية التي تضم أستراليا وأوزبكستان والهند.